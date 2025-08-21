Eurobasket 2025 : les joueurs NBA présents lors de la compétition

Si quelques stars comme Victor Wembanyama ou Domantas Sabonis manqueront cet EuroBasket 2025, ce n’est pas le cas de la plupart des stars venues du Vieux Continent. Voici tous les joueurs de NBA qui participeront à la compétition continentale.

Groupe A

Bogdan Bogdanovic (Serbie)

Avec la France, la Serbie est le pays le mieux représenté avec quatre joueurs de la Grande Ligue. Celui qui a la plus grande carrière en sélection, c’est sans doute Bogdan Bogdanovic. L’arrière des Los Angeles Clippers est le meilleur scoreur de l’histoire du pays et cherchera à encore améliorer sa marque et son palmarès cet été.

Nikola Jokic (Serbie)

Le meilleur joueur du monde sera bien présent lors de cet EuroBasket. La Serbie n’a encore jamais remporté de compétition internationale et cette fois, Nikola Jokic aimerait mettre fin à cette hérésie. Dans son sillage, ils sont peut-être les favoris pour l’or.

Nikola Jokic had 20 points, 12 rebounds & 9 assists vs. Bosnia today 👀

Serbia won 126-89 in a EuroBasket tune up game pic.twitter.com/zAAe1NYU0y

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) August 6, 2025

Nikola Jovic (Serbie)

L’ailier-fort a connu une saison compliquée du côté du Miami Heat. Une grande compétition avec la Serbie pourrait agir comme un tremplin vers le potentiel qui est vu en lui depuis deux ans déjà. Deux mois à travailler avec Nikola Jokic, ça doit aider à progresser.

Tristan Vukcevic (Serbie)

Le meilleur ami de nos Frenchies des Wizards. Tristan Vukcevic s’est très bien adapté dans ce vestiaire NBA à l’accent européen et sera une pièce centrale du Serbe. En plus des quatre joueurs de la Grande Ligue, il y a, dans l’effectif Vasilije Micic et Filip Petrusev qui l’ont quitté il y a peu.

Kristaps Porzingis (Lettonie)

Malgré ses soucis physiques de fin de saison, le nouveau pivot des Atlanta Hawks est bien dans le groupe de la Lettonie et sera le patron d’une équipe qui avait surpris les Bleus lors de la dernière Coupe du Monde. Arturs Zagars, ça vous rappelle des mauvais souvenirs ? Nous aussi.

Representing Team Latvia: Kristaps Porziņģis 🇱🇻🦄 pic.twitter.com/dkduga33sz

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) August 6, 2025

Vít Krejci (République Tchèque)

Et en parlant des Atlanta Hawks, il y aura un duel de coéquipiers lorsque la République Tchèque croisera le fer avec la Lettonie. Vit Krejci est l’arme principale de son pays et cherchera à créer la surprise dans ce groupe très relevé de l’EuroBasket 2025.

Adem Bona (Turquie)

Première compétition internationale pour le joueur des Philadelphia Sixers. Il avait le choix entre le Nigéria et la Turquie et c’est cette dernière qu’il représentera. Avec son copain qu’on va vous “présenter” juste en-dessous, il formera l’une des meilleures raquettes de la compétition.

Alperen Sengun (Turquie)

Le leader de la Turquie. Chaque highlight d’Alperen Sengun sous le maillot de son équipe nationale donne l’impression qu’il est encore plus motivé, athlétique et dangereux. Il est déjà immense aux Houston Rockets, mais cet été, “Alpi” peut encore passer un cap dans le monde du basket-ball.

Alperen Sengun was so nasty with this move. The cross into the spin and the dunk to top it all? Sheesh pic.twitter.com/RVM4lkU45o

— Francesco Semprucci (@fra_sempru) August 16, 2025

Neemias Queta (Portugal)

Jusque-là, le premier portugais de l’histoire de la NBA avait un rôle en bout de banc, mais selon les premières rumeurs, Neemias Queta pourrait bien être titulaire avec les Boston Celtics à la rentrée. Un été à se farcir Nikola Jokic, Kristaps Porzingis et Alperen Sengun aura des airs d’entraînement.

Groupe B

Tristan Da Silva (Allemagne)

Le nouvel ailier du Orlando Magic a montré des qualités lors de sa saison rookie. Du shoot à longue distance bien-sûr, mais aussi de la régularité défensive. Des qualités qui pourraient très bien se traduire dans un monde FIBA. L’Allemagne est, avec la Serbie, le favori de la compétition.

Dennis Schroder (Allemagne)

Et c’est notamment grâce à cet homme. Bien sûr, le nouveau larron des Sacramento Kings est bon en NBA, mais c’est surtout un des meilleurs joueurs FIBA de la planète. MVP de la dernière Coupe du Monde, il cherchera à décrocher le même titre lors de cet EuroBasket.

🇩🇪 Averaged team high, 19.1 PPG & 6.1 APG

🇩🇪 Led Germany to an undefeated title

The 2023 #FIBAWC MVP goes to Dennis Schroder 🏆 pic.twitter.com/AGd8S7dApW

— NBA (@NBA) September 10, 2023

Franz Wagner (Allemagne)

Le plus terrifiant, c’est qu’un de ses coéquipiers pourraient lui contester. Franz Wagner est sans doute, sur le papier, le meilleur joueur de cette grosse équipe d’Allemagne. Sans son frère cet été, il est quand-même accompagné d’un coéquipier du Magic, de quoi se sentir comme à la maison.

Jonas Valanciunas (Lituanie)

En l’absence de Domantas Sabonis, il n’y aura qu’un leader dans la raquette de la Lituanie. Jonas Valanciunas est fidèle au poste depuis une décennie et sait comment faire du mal aux secteurs intérieurs européens. Le nouveau remplaçant de Nikola Jokic voudra montrer qu’il a encore l’étoffe d’un titulaire.

Nikola Vucevic (Monténégro)

Le pivot aura la chance de ne pas penser aux Chicago Bulls l’espace de quelques semaines. Malheureusement, son maillot rouge et les défaites qui pourraient bien s’enchaîner entraîneront quelques réminiscences. Au moins, dans ce dispositif, il devrait recevoir quelques balles au poste.

Lauri Markkanen (Finlande)

En préparation, l’ailier-fort a tourné à PLUS DE 40 POINTS DE MOYENNE. Sachant qu’il jouera la phase de groupes à domicile, Lauri Markkanen risque d’être sur-motivé et montrera peut-être sa meilleure version de toute sa carrière. Ce serait une bonne nouvelle après une dernière saison compliquée au Utah Jazz.

Lauri Markkanen is averaging 40.3 PPG on 68.6% FG, 53.8% 3PT in EuroBasket exhibition games:

42 PTS, 12 REB, 3 3PM

31 PTS, 5 REB, 4 3PM

48 PTS, 9 REB, 7 3PM

(h/t @UnderdogNBA ) pic.twitter.com/53RlT9lr8t

— NBACentral (@TheDunkCentral) August 17, 2025

Pelle Larsson (Suède)

Lui-aussi voudra oublier la saison de sa franchise NBA. Heureusement pour Pelle Larsson, il n’y a pas Jimmy Butler et Pat Riley dans le vestiaire de la Suède. Après Jonas Jerebko, il est le deuxième joueur de cette sélection à avoir atteint la Grande Ligue, un statut qui vient avec des responsabilités.

Groupe C

Santi Aldama (Espagne)

Fait assez rare pour être souligné, l’Espagne n’a qu’un joueur NBA dans son effectif. Elle reste l’une des meilleures nations de la compétition. Santi Aldama a été excellent l’année dernière lors des Jeux olympiques de Paris et cherchera, cette fois, à amener son équipe sur le podium.

Giannis Antetokounmpo (Grèce)

Après Nikola Jokic, il est sans doute le meilleur joueur de la compétition. Si son entourage en Grèce n’est peut-être pas aussi bon qu’en tout début de carrière, une équipe avec Giannis Antetokounmpo, deux de ses frères et des shooteurs dans les corners est toujours dangereuse.

CONFIRMED: Giannis Antetokounmpo will play for Greece later this summer at EuroBasket 2025 🇬🇷

“If I’m healthy, I’ll definitely be there.” 🔥 pic.twitter.com/YPKGWHOoJn

— Basketball Forever (@bballforever_) July 23, 2025

Simone Fontecchio (Italie)

Quelques jours après la retraite de Marco Belinelli, son successeur en NBA voudra lui rendre hommage sur la scène européenne. Le shooteur sera bien entouré par Nicolo Melli et Danilo Gallinari notamment. Le dernier cité vivra son ultime compétition et a déclaré qu’il ne lui fallait “qu’une médaille avec la sélection pour être heureux”.

Jusuf Nurkic (Bosnie-Herzégovine)

C’est une expérience de regarder le pivot NBA jouer avec la Bosnie-Herzégovine. Il shoote à 3-points, tente des fadeaways hors de la raquette, remonte la balle parfois. Il est le clair leader de ce groupe qui compte aussi un autre joueur NBA (voir ci-dessous) et Dzanan Musa dans l’effectif.

Luka Garza (Bosnie-Herzégovine)

Comme Neemias Queta, Luka Garza a un gros coup à jouer que ce soit cet été et la saison prochaine. Ils seront les deux pivots des Boston Celtics en 2025-26 et pourront mener une guerre à distance pour le spot de titulaire. Leur statut et réputation peut changer dans les 12 prochains mois.

Luka Garza, you are a Boston Celtic ☘️

He did not play much last season (5.6 minutes per game in just 39 games for the Timberwolves), but here are some of his best plays: pic.twitter.com/EgGnsBL60x

— Tomek Kordylewski (@Timi_093) July 1, 2025

Goga Bitadze (Géorgie)

Encore un joueur du Orlando Magic, définitivement un des vestiaires les plus européens de NBA. Goga Bitadze est face à une mission très compliquée. Essayer d’extraire, avec son coéquipier ci-dessous, sa Géorgie du groupe de la mort de cette compétition. S’il y parvient, ce serait sans doute le plus grand exploit de sa jeune carrière.

Sandro Mamukelashvili (Géorgie)

Un des chouchous des fans NBA aura bien plus de responsabilités cet été. Le pote de Victor Wembanyama va pouvoir briller par lui-même et rappeler au commun des mortels que même une “mascotte” de la Grande Ligue est un joueur de basket-ball hors du commun.

Groupe D

Bilal Coulibaly (France)

L’Équipe de France est une des deux nations à compter quatre représentants NBA et pourtant un bon nombre de joueurs de la Grande Ligue ont déclaré forfait ou n’ont pas été sélectionné par Frédéric Fauthoux, preuve de la force de l’effectif. Bilal Coulibaly a dit, après les Jeux olympiques, qu’il ne voulait plus jamais “à peine jouer” dans une équipe. Les Bleus lancent une nouvelle génération cet été, à lui de prouver qu’il peut en être un leader.

Zaccharie Risacher (France)

Le joueur des Atlanta Hawks est le seul de la compétition à avoir été sélectionné avec le premier choix de la Draft NBA, alors forcément, sa présence dans l’effectif amène une grande excitation. Zaccharie Risacher a grandement gagné en muscle et en qualités athlétiques cet été… il pourrait frapper un grand coup.

ZACCHARIE RISACHER, OH MY GOODNESS 😱

(via @EuroBasket) pic.twitter.com/ziuMdxcZFB

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) August 8, 2025

Alexandre Sarr (France)

Le joueur des Washington Wizards est le seul de la compétition à avoir été sélectionné avec le deuxième choix de la Draft NBA, alors forcément, sa présence dans l’effectif amène une grande excitation. Alexandre Sarr a réalisé une belle Summer League, a montré de jolies choses en préparation également, cette compétition pourrait le faire grandir encore plus rapidement.

Guerschon Yabusele (France)

Le nouveau capitaine de l’Équipe de France. Sans Nicolas Batum, Nando De Colo, Rudy Gobert, Evan Fournier et Victor Wembanyama, le nouveau joueur des New York Knicks se retrouve avec bien plus de responsabilités sur et en dehors du parquet. Il sera le leader des Bleus cet été.

Deni Avdija (Israël)

Sur le papier, Israël est peut-être une des équipes les plus faibles de la compétition. Mais Deni Avdija est un excellent leader. L’ailier n’a fait que progresser lors de son exercice avec les Portland Trail Blazers. Il pourrait s’illustrer avec de sacrés cartons offensifs.

Luka Doncic (Slovénie)

Si Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo sont peut-être les deux meilleurs joueurs du monde, Luka Doncic est sans doute le meilleur européen en FIBA. Il n’y a pas une autre star, qui fera autant trembler les défenses cet été. Maintenant qu’il est affûté, il sera encore plus difficile de le stopper, lui et sa Slovénie.

Luka Doncic in first EuroBasket exhibition game since knee injury:

28 PTS

10 AST

6 REB

28 MINpic.twitter.com/zCWOYjZwdo

— Underdog NBA (@UnderdogNBA) August 19, 2025

Un casting magnifique.