Gloire du basket italien, Marco Belinelli prend sa retraite à 39 ans

Grande gloire du basket italien, premier homme transalpin à remporter le titre NBA (avec les Spurs, en 2014), Marco Belinelli raccroche officiellement les sneakers à 39 ans, via une annonce sur ses réseaux sociaux. Une carrière riche, passée entre Bologne et les États-Unis, et surtout une voie ouverte pour de multiples joueurs de son pays.

Marco Belinelli est sans doute l’un des plus grands joueurs italiens de l’histoire du basketball. Alors oui, on pourra dire qu’il n’a pas vraiment réussi à briller et faire briller la sélection nationale, mais sa carrière professionnelle représente assurément un exemple pour beaucoup de jeunes qui jouent au basketball par-delà les Alpes.

Marco Belinelli vient d’annoncer sa retraite à 39 ans !

Véritable visage du basket italien et gros sniper, il a notamment fait partie des Spurs version Beautiful Game, champions en 2014.

Une carrière riche, ça veut dire quoi ? Des débuts au Virtus Bologne, son club de toujours, où il est formé et atteint l’équipe professionnelle dès l’âge de 16 ans. Il devra ensuite rejoindre le Fortutido Bologne, à cause d’une grave crise financière qui pousse le Virtus à être administrativement relégué en deuxième division. Chez le rival, Marco continue de briller : titré champion d’Italie dès 2005, à l’âge de 19 ans seulement. Les sirènes de la NBA se font alors entendre.

Choisi par les Warriors avec le 18e choix de la Draft 2007 (un an après le premier choix d’Andrea Bargnani), il passe 3 saisons à San Francisco avant d’être transféré chez les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Il navigue ensuite un peu à vue, d’abord avec une saison aux Bulls puis surtout une aux Spurs. Considéré comme un très bon shooteur à 3-points, il a terminé sa carrière NBA à 37,6% de loin, avec un pic remarquable à 41,4% en 2011.

Membre de l’équipe iconique de 2014, Belinelli devient le premier italien champion NBA dans l’histoire. Un honneur énorme. Il continue ensuite sa vadrouille, passant par Sacramento, Toronto, Philadelphie puis de nouveau San Antonio. En 2020, il dit stop, et retourne au pays. Où ça ? Au Virtus Bologne, bien sûr. Il y remporte l’EuroCup en 2022 et deux titres nationaux, en 2021 et 2025. La sortie parfaite, finalement.