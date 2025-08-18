Un peu moins de deux mois après le départ de Masai Ujiri, on se demandait qui allait devenir le nouveau boss des opérations basket chez les Toronto Raptors. On a désormais la réponse : il s’agit de Bobby Webster.

La nouvelle a été annoncée par Shams Charania d’ESPN, ce lundi en début de soirée.

On se demandait qui allait succéder à Masai Ujiri chez les Raptors, on a désormais la réponse.

Bobby Webster prend les commandes des Dinos à 40 ans, après avoir franchi les échelons à Toronto depuis 2013. https://t.co/2sm7GVIvhm

Arrivé aux Raptors en 2013 après avoir passé sept ans dans les bureaux de la NBA en tant qu’expert du CBA et du salary cap, Bobby Webster devient le boss de la franchise canadienne, succédant ainsi à Masai Ujiri qui l’avait d’ailleurs fait venir à Toronto. Webster occupait le poste de manager général aux côtés de Masai depuis 2017.

À seulement 40 ans, le nouveau patron des opérations basket des Raptors fait partie des plus jeunes dirigeants NBA, et aura pour mission de replacer Toronto parmi les équipes compétitives de la Conférence Est. De Scottie Barnes à Brandon Ingram en passant par Immanuel Quickley et R.J. Barrett, le talent ne manque pas au Canada, mais encore faut-il trouver la bonne formule pour exploiter ce potentiel.

Pour rappel, cela fait depuis 2022 que les fans des Raptors attendent une saison positive…

