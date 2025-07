Qui pour remplacer Masai Ujiri chez les Raptors ?

Après le départ de Masai Ujiri fin juin, les Raptors se cherchent toujours un nouveau président. Focus sur les candidats potentiels pour le grand costume à Toronto.

Le départ de Masai Ujiri a marqué la fin d’une ère dans l’Ontario. L’architecte du titre remporté en 2019 a été démis de ses fonctions et la franchise va donc confier les clefs à un nouveau boss. Mais qui ?

Selon l’insider Michael Grange de Sportsnet, souvent bien renseigné sur les Raptors, l’équipe canadienne a plusieurs candidats potentiels pour le poste de président. Le favori serait Bobby Webster, qui occupe actuellement le poste de General Manager. Bras droit de Masai Ujiri depuis de longues années, il offrirait une certaine continuité, évitant aussi le scénario d’une révolution de palais, comme cela peut être le cas avec l’arrivée d’un nouveau dirigeant extérieur.

Si Webster n’est pas choisi pour le poste, d’autres noms sont apparus comme Marc Eversley, l’actuel GM des Bulls. Ce dernier a grandi dans l’Ontario et il est déjà passé par les Raptors en tant qu’assistant GM entre 2006 et 2013. Son profil “local” et sa connaissance de la franchise en font un candidat naturel.

Dwane Casey serait aussi intéressé par le poste. Ancien coach des Raptors passé dans les bureaux du côté de Detroit, il pourrait ainsi faire son comeback au Canada, là où il a connu le plus de succès au cours de sa carrière.

Toronto aurait aussi le nom de Kevin Pritchard dans ses candidats prioritaires. Ce dernier est déjà sous contrat en tant que président des Pacers, une franchise qui sort tout juste d’une Finale NBA. Il a l’expérience et les résultats mais on ne voit pas pourquoi Indiana le laisserait filer. Chad Buchanan, GM des Pacers, se trouve aussi sur la shortlist de Toronto.

Source texte : Michael Grange / Sportsnet