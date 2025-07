Evan Fournier prolonge pour 3 ans à l’Olympiakos !

La belle histoire continue entre Evan Fournier et l’Olympiakos ! Après une première saison réussie, l’arrière tricolore s’est mis d’accord avec le champion de Grèce pour un nouveau contrat de 3 ans.

De retour en Europe la saison passée après 12 saisons en NBA, Evan Fournier n’a pas tardé pour prendre ses marques du côté de l’Olympiakos. Sa première saison en Grèce a permis au Français de remplir son palmarès, avec notamment un titre national remporté face au Panathinaikos.

Sur la scène européenne, Vavane s’est arrêté aux portes de la finale en EuroLeague, malgré un carton offensif face à Monaco.

Le bilan est donc très positif pour le tricolore, qui a pu retrouver en Grèce un rôle important sur le terrain. Forfait pour l’EuroBasket à cause d’une cheville douloureuse, Evan Fournier devrait encore arpenter les parquets grecs un moment. Le Français a confirmé avoir prolongé pour 3 saisons avec le club du Pirée. Il est désormais lié au club jusqu’en 2029. Son grand pote Nikola Vucevic n’a pas manqué de le chambrer pour célébrer cette prolongation à sa manière.

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤️🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 26, 2025

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Je les ADORE https://t.co/ygrrVZkJpF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 26, 2025