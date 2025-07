WNBA : Rickea Jackson et les Sparks s’offrent le Liberty au buzzer !

Seulement deux petits matchs cette nuit en WNBA mais un gros coup pour les Sparks, victorieuses sur le parquet du Liberty au buzzer !

Les résultats de la nuit

Deux salles et deux ambiances cette nuit du côté de la WNBA. La rencontre entre les Mystics et le Storm n’a pas enflammé les foules, avec une grosse maladresse des deux côtés. Seattle, qui avait plutôt bien lancé sa rencontre, a vu Washington prendre 15 points d’avance avant le money time. Revenu à 5 longueurs à deux minutes de la fin, les filles du Storm n’ont pas pu finir leur comeback, Shakira Austin et Brittney Sykes concluant l’affaire pour D.C. Jour sans pour Gabby Williams, qui finit avec 2 points (1/7 au tir), 2 rebonds, 2 interceptions, 1 passe et 1 contre. Dominique Malonga a elle encore frôlé le double-double en sortie de banc (8 points, 9 rebonds, 2 contres, 2 interceptions en 14 minutes !). La jeune tricolore est l’éclaircie de la soirée pour le Storm.

Le main event avait néanmoins lieu du côté de New York, avec le Liberty qui accueillait les Sparks, l’une des équipes en forme du moment. Les filles de L.A. n’ont pas déçu. Après une entame canon, elles ont longtemps tenu à distance la deuxième meilleure équipe au classement. New York a quand même réussi à grignoter son retard, jusqu’à égaliser à 20 secondes de la fin grâce à une grande Sabrina Ionescu (30 points, 8 rebonds, 6 passes, 4 steals). Mais les Sparks sont sur leur nuage en ce moment et Rickea Jackson a délivré son équipe avec un panier au buzzer pour crucifier le Liberty et aller arracher une 5ème victoire de rang. Sale soirée pour le New York de Marine Johannès (9 points), qui perd sur son terrain et qui a vu Breanna Stewart sortir sur blessure après seulement 3 minutes.

