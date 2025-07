Guerschon Yabusele a entrouvert la porte du vestiaire de l’Équipe de France lors des Jeux olympiques de Paris 2024. Selon lui, avant le quart de finale face au Canada, le coaching-staff et des membres de la fédération n’y croyaient plus et ce sont les joueurs qui ont su se remobiliser.

Il y a un an presque jour pour jour, les Jeux olympiques de Paris 2024 se lançaient de mauvaise façon pour l’Équipe de France de basket-ball. Une phase de groupe ratée qui avait fait perdre espoir à un bon nombre de supporters avant le quart de finale face aux redoutables canadiens.

Mais le problème, c’est que les fans n’étaient pas les seuls à anticiper une fin d’aventure rapide. Guerschon Yabusele est revenu sur ses impressions de l’époque, dans le podcast Roomates Show, et sur l’environnement négatif qui entourait les joueurs.

“À ce moment-là (avant le quart de finale), tout le coaching-staff et certaines personnes de la fédération étaient convaincus que c’était terminé. Tout le monde pensait qu’on avait aucune chance de les (Canada) battre. C’était fou, seuls les joueurs y croyaient. On marchait et on se disait ‘tiens, les coachs cherchent déjà quelqu’un à blâmer.’ L’atmosphère était dingue. Nicolas Batum et Nando de Colo ont fait un travail génial pour rassembler l’équipe et nous faire comprendre que ça dépendait de nous. On a déjà perdu la moitié du groupe (coachs et membres de la fédération), personne ne croit en nous, c’est nous contre le monde.”

C’est à cette période notamment qu’Evan Fournier avait désavoué publiquement le plan de jeu de Vincent Collet en demandant une équipe plus offensive. Un “clash” entre les deux hommes avait explosé dans la presse.

Mais heureusement, les Bleus avaient étaient brillants pour se défaire du Canada puis de l’Allemagne et rejoindre une finale olympique inespérée une semaine plus tôt. Un second souffle porté par les deux vétérans du groupe et une mentalité de “dogs” selon le nouvel ailier-fort des Knicks.

Désormais, Guerschon Yabusele a un nouvelle mission avec l’Équipe de France, l’EuroBasket qui commence dans un mois. Le coaching-staff a changé, les joueurs aussi, mais l’objectif reste le même : aller loin dans la compétition grâce à un groupe soudé.

