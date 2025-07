Giannis Antetokounmpo, la raison de l’inactivité estivale des Warriors ?

Le dossier Jonathan Kuminga bloque complètement l’intersaison des Warriors, ce n’est plus un secret pour personne, mais cette inactivité aurait-elle un intérêt pour Golden State ? La réponse s’écrit en Grec.

Les jours passent et se ressemblent pour la fanbase des Warriors. Rien, nada, que tchi, walou, on pourrait faire une liste plus longue que les bras de Wemby d’expressions de ce style, qu’on arriverait toujours pas à matcher le niveau de vide interstellaire que représente cette Free Agency pour les Dubs. Kuminga ne semble pas pressé de clore son dossier, et si ça faisait les affaires de la Baie tout ça finalement ?

Plot twist digne des plus grandes télénovelas adorées de nos grands-mères, mais selon Tim Kawakami, journaliste pour le San Francisco Standard, les Warriors eux aussi ne seraient pas pressés d’échanger Jonathan Kuminga, à part pour une offre imbattable. Une des raisons de ce calme ? Giannis Antetokounmpo.

The Warriors aren’t rushing to move Jonathan Kuminga unless it’s for full value — they want to keep their assets in case the market for Giannis Antetokounmpo heats up, per @timkawakami.

Le Greek Freak n’a donné aucun indice menant vers une potentielle demande de trade, plutôt l’inverse même, mais n’empêche que si le marché venait à s’emballer pour le champion 2021, un sign-and-trade avec Jonathan Kuminga serait une base intéressante autour de laquelle construire un vrai deal.

On dit ça, mais quand Kumi sera finalement envoyé contre Nikola Vucevic, faudra pas être surpris. Attention à ne pas trop augmenter ses attentes dans la Dubnation. Pas sûr que Giannis devienne disponible et encore moins que les Warriors aient la meilleure offre en stock, alors on va quand même espérer un peu de mouvement dans la Baie avant de commencer la saison.

