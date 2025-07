Jonathan Kuminga est encore un agent-libre et la situation pourrait durer. Shams Charania l’a rencontré et l’ailier a affirmé ne pas être pressé de signer avec les Warriors, qu’il refusait leur offre actuelle et explorait d’autres options.

La seule chose moins active que l’intersaison des Golden State Warriors est une guêpe en janvier à Montréal. Les Californiens n’ont pas signé le moindre joueur et ont perdu des éléments phares du groupe comme Kevon Looney. Jonathan Kuminga pourrait bien l’imiter.

Shams Charania a évoqué la situation de l’ailier pour NBA Today et la prolongation ne semble pas être particulièrement proche…

“J’ai vu Jonathan Kuminga ce matin. Il m’a dit qu’il n’était absolument pas pressé de trouver un accord avec les Warriors. Il n’accepte pas leur offre actuelle. Il souhaite continuer à explorer ses autres options et notamment les possibles sign-and-trades.”

Reporting for NBA Today — the latest on restricted free agent Jonathan Kuminga and the Golden State Warriors as August nears: pic.twitter.com/hKZMA5rBGb

Le journaliste ESPN a ajouté que les deux équipes les plus agressives ces derniers temps étaient les Sacramento Kings et les Phoenix Suns. Deux franchises qui n’ont pas terminé leurs marchés puisqu’elles sont aussi liées au cas Ben Simmons.

Jonathan Kuminga était l’un des plus gros dossiers de l’été et le 24 juillet, il n’a toujours pas de contrat NBA. Où terminera le jeune et talentueux ailier ?

