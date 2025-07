Jonathan Givony, expert ultime de la Draft NBA, quitte ESPN

Un an après Adrian Wojnarowski, un autre grand nom de la scène médiatique aux États-Unis quitte ESPN. Jonathan Givony, l’expert Draft par excellence s’en va et continuera son activité dans son entreprise, DraftExpress.

Si chaque année, les amoureux de la Draft passent au peigne fin toutes les mocks, celle d’ESPN et de Jonathan Givony est souvent désignée comme la référence de toutes. Son classement avait un impact sur les dirigeants NBA, un tweet de sa part pouvait changer le cours de la carrière d’un joueur.

Si le paragraphe précédent parle au passé, le journaliste n’arrête pas son activité. Simplement, il ne sera plus soutenu par le monstre médiatique américain, ESPN. Jonathan Givony a décidé de partir et a expliqué sa décision dans un court texte :

“Mon passage chez ESPN touche à sa fin. Merci à tous ceux, passés et présents, qui m’ont aidé à progresser professionnellement ces huit dernières années. Bien qu’ESPN ait proposé une prolongation, nous n’avons pas réussi à trouver un accord sur ma valeur pour l’entreprise. Je continuerai à analyser la NBA Draft, le basket-ball universitaire, lycéen et international, comme je l’ai fait au cours des 20 dernières années, dans l’entreprise que j’ai fondée, DraftExpress, aux côtés d’une équipe fantastique. Rendez-vous au Championnat d’Europe U18 à Belgrade ce week-end ! – Jonathan Givony”

My time at ESPN has come to an end. Thanks to everyone, past and present, who helped me grow professionally the past 8 years.

Although ESPN offered an extension, we were unable to find alignment on my value to the company.

I will continue to analyze the NBA Draft, college, high… pic.twitter.com/VBhG41h05L

— Jonathan Givony (@DraftExpress) July 24, 2025

Ses analyses seront donc toujours disponibles en ligne, mais ESPN devra se trouver une nouvelle figure sur ce poste, un nouveau nom ronflant. Shams Charania ne va pas pouvoir couvrir tous les départs majeurs…

Source texte : Jonathan Givony / DraftExpress