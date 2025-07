WNBA : Dominique Malonga devient la plus jeune joueuse de l’histoire à réaliser un double-double !

Une trilogie à analyser après cette nuit de WNBA. Kelsey Plum a remis les pendules à l’heure face au Sun, Indiana s’est sorti du piège Las Vegas sans Caitlin Clark, mais surtout, Dominique Malonga a enfin eu l’occasion de s’exprimer et a décidé de marquer l’Histoire pour fêter ça. C’est parti pour le gros récap.

Les résultats de la nuit :

On s’envole vers le Connecticut pour la première rencontre de cette soirée. Les Sparks étaient largement favoris au vu de leur dynamique (4 victoires de suite) et du niveau général du Sun (3-20 cette saison). Logique respectée, puisque c’est bien Los Angeles qui s’impose tranquillement grâce à une grosse deuxième mi-temps.

Kelsey Plum a été immense avec 30 points à 10/15 au tir dont 4/7 de loin, 2 rebonds, 6 passes décisives et 2 interceptions. Match de patronne face à des Françaises du Sun qui ont eu du mal à s’exprimer. Bria Hartley fait exception avec ses 16 puntos, mais sinon, Leïla Lacan n’a inscrit qu’un seul panier sur 4 tentatives (6 passes décisives quand même, c’est à souligner), et Migna Touré n’a eu que 6 minutes de temps de jeu. Pas facile de jouer dans le Connecticut quand même.

KELSEY PLUM TONIGHT 🔥

• 30 POINTS

• 6 ASSISTS

• 2 STEALS

• 4/7 3PM

• 10/15 FG

• 29 MINUTES PLAYED

Mais avant de retrouver d’autres Françaises, direction l’Indiana où le Fever s’est imposé face aux Aces de Las Vegas. Pas de Caitlin Clark mais une très grande Natasha Howard avec ses 18 pions et 13 rebonds. En face A’ja Wilson a fait ce qu’elle a pu avec ses 20 unités mais ça n’aura pas suffi. Indiana retrouve le goût de la victoire après ses deux dernières défaites.

Enfin, finissons avec le main-event de cette nuit de WNBA, non pas pour son résultat puisque le Sky s’est littéralement fait engloutir par la Tempête de Seattle, mais bien car Dominique Malonga a ENFIN pu jouer plus de 15 minutes, opportunité qu’elle a saisie d’une main de maître.

Double-double pour l’intérieure frenchie avec 14 pions (67% au tir) et 10 rebonds. Tout simplement la plus jeune joueuse de toute l’histoire WNBA à réaliser cette performance (19 ans et 250 jours) devant Liz Cambage (19 ans et 290 jours), mais également la plus jeune à atteindre les 100 points en carrière. Historique avec un grand H, en espérant que cela motive le staff du Storm à lui laisser plus de chances de s’exprimer.

Gabby Williams a elle aussi performé sur la rencontre avec un très complet 10/4/7, et c’en est tout pour cette nuit. Programme chargé à venir avec encore une fois beaucoup de tricolores à suivre de New York à Golden State. C’est très loin de nous déplaire, et on croise les doigts pour voir les débuts d’Iliana Rupert sous le maillot des Valkyries.

Le programme de ce soir :