Cam Thomas et les Nets, prolongation compliquée ?

Selon Jake Fischer (insider NBA pour Bleacher Report), les Nets voudraient proposer un contrat de deux à Cam Thomas, pour un montant de 14 millions par saison. Est-ce vraiment suffisant ?

Sean Marks (GM des Nets) pense t-il que Brooklyn soit capable de prolonger Cam Thomas en lui proposant deux ans de contrat à “seulement” 14 millions la saison ? Sans doute, mais attention à ne pas provoquer des tensions. Selon Jake Fischer, ce montant est tout ce que les Nets sont prêts à offrir pour conserver le feu follet dans le groupe.

The Nets’ offer to Cam Thomas is a two-year, $14.1 million-per-year deal with a team option, per @JakeLFischer

(h/t @Fullcourtpass ) pic.twitter.com/vlhwQM5ZFW

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 24, 2025

Toujours selon l’insider, le joueur se voit lui plutôt à une offre autour des 20 millions la saison. Ce qu’il ne devrait vraisemblablement pas toucher à Brooklyn. Dans ce cas, il deviendrait une proie de choix pour nombre d’équipes souhaitant une option viable au scoring sur la ligne arrière, en tant que seconde option… voir de titulaire.

Source : Jake Fischer, Bleacher Report