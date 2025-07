Ben Simmons aurait le choix entre Kings, Suns, Knicks et Celtics

Ben Simmons n’a, pour le moment, pas encore retrouvé d’équipe en NBA. Mais cette situation ne devrait pas durer. L’ailier-fort semble, selon les rumeurs, désormais disposer du choix du roi. Les Sacramento Kings, Phoenix Suns, New York Knicks et les Boston Celtics seraient intéressés.

Il y a quelques années, Ben Simmons n’était pas le genre de joueurs encore disponible le 23 juillet. Les plus gros dossiers de la Free Agency se règlent la première semaine… et il n’en fait plus partie.

Mais ça ne l’empêche pas d’avoir des poursuivants. C’est en tout cas ce qu’affirme Brian Windhorst, le journaliste d’ESPN. Selon lui, le premier choix de la Draft 2016 est convoité par les Sacramento Kings, Phoenix Suns, New York Knicks et les Boston Celtics.

The Ben Simmons sweepstakes are heating up, and he’s expected to make a decision on where he’ll be taking his talents within the next week, per @WindhorstESPN

“I’m told he’s probably going to make a choice in the next week. Kings, Suns, Knicks & Celtics have all been connected… pic.twitter.com/WDoqnwc2a4

Celui qui est passé du poste 1 au poste 4 ces dernières années n’a pas retrouvé son niveau d’antan, mais a montré qu’il pouvait à nouveau être régulièrement sur les parquets. 56 matchs dont 5 de Playoffs en 2024-25, ce n’est pas dingue, mais c’est sa meilleure marque depuis la saison 2020-21.

Ben Simmons est toujours un bon défenseur, un passeur doué et un joueur athlétique, donc l’intérêt suscité n’est pas compliqué à comprendre. Mais tout de même quelle tristesse qu’il soit encore disponible un 23 juillet.

