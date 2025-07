WNBA : Allisha Gray et Brittney Griner ont marché sur Phoenix

Qu’une seule rencontre à se mettre sous la dent dans cette nuit de WNBA, mais des grosses performances à décortiquer. Allisha Gray a dominé, Brittney Griner a disputé son premier face à son ancienne équipe de Phoenix. Père TrashTalk va vous raconter cette histoire.

Le résultat de la nuit

Direction Phoenix pour le seul et unique choc de la nuit entre le Mercury et le Dream. Deux tops équipes de leur conférence respective. Satou Sabally d’un côté, Allisha Gray de l’autre. Mais alors que l’on pouvait s’attendre à un match plutôt serré, voire même à l’avantage de Phoenix, Atlanta est venu créer la surprise en dominant la partie de bout en bout.

Dès la fin du premier quart, le matelas d’une petite dizaine de points d’avance était installé et à part en tout début de deuxième période, le Dream ne lâchera jamais cet avantage. Score final : 79 à 90 pour Atlanta qui se rattrape rapidement de son échec face à Vegas hier, et ça fait du bien au vu de la période compliquée qu’elles traversaient avant le All-Star Game.

The @atlantadream defeat the Mercury 90-79 on the road, improving to 14-10 on the season 👏

Allisha Gray powered the Dream to victory with 28 PTS, 7 REB, 6 AST!#WelcometotheW pic.twitter.com/prEm2iMiT6

— WNBA (@WNBA) July 24, 2025

Tout l’État de Géorgie peut remercier Allisha Gray, immense comme à son habitude. 28 points à 10 sur 16 au tir dont 3 sur 5 de loin, 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 interception, de quoi faire tourner les têtes des joueuses de l’Arizona. Les 18 points de DeWanna Bonner en face n’ont pas suffi à rééquilibrer la balance.

Match particulier également pour Brittney Griner, qui après 11 saisons passées à Phoenix, a disputé son premier match contre ses anciennes coéquipières avec le maillot du Dream sur les épaules. La pivot d’Atlanta ne s’est néanmoins pas laissée impressionner par l’enjeu sentimental. 17 points (8/12 au tir), 8 rebonds, du très solide.

Brittney Griner helps the Atlanta to a 90-79 win in her first visit to Phoenix in a Dream jersey 🔥

Allisha Gray led her team with 28 points. pic.twitter.com/cL6ySpZhLm

— The Athletic WBB (@TheAthleticWBB) July 24, 2025

Programme un peu plus complet à venir ce soir en WNBA, mais sans être surchargé. Beaucoup de Françaises sont attendues sur les parquets. Bria Hartley, Leïla Lacan et même peut-être les débuts de Migna Touré face aux Sparks. Gabby Williams et Dominique Malonga rencontreront quant à elles le Sky d’Angel Reese. Ça promet !

