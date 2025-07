Alijah Arenas, blessé au genou, pourrait manquer toute la saison NCAA

Fils de Gilbert Arenas, Alijah Arenas vient potentiellement de dire bye-bye à sa saison de Freshman en NCAA. Le futur joueur de USC a subi une déchirure du ménisque et devra donc se faire opérer. Peut-être que la maison des Arenas est construite sur un cimetière indien, on sait pas.

La dernière fois qu’on vous a parlé d’Alijah Arenas, c’était pour évoquer son grave accident de voiture, pour lequel il avait dû être plongé dans un coma artificiel. Visiblement, le sort a décidé de s’acharner sur lui, puisque deux semaines après son retour à la balle orange, le fils de Gilbert s’est déchiré le ménisque. Opération du genou nécessaire, et de gros doutes sur sa présence en NCAA l’an prochain.

BREAKING: USC’s prized recruit Alijah Arenas has suffered a tear of the meniscus, putting him in jeopardy of missing the entire 2025-26 college basketball season, league sources tell me. pic.twitter.com/c4F76sVqtv

Son absence est estimée à entre 6 à 8 mois, ce qui pourrait bien ruiner sa saison entière en tant que Freshman avec l’université de USC. Université qui elle aussi enchaîne les mauvais coups du sort, puisque c’était également avec eux que Bronny James s’était engagé avant de subir un arrêt cardiaque, heureusement sans conséquence aujourd’hui.

Quand ça veut pas, ça veut vraiment pas, et même si Alijah Arenas revenait avant la fin de saison, difficile de tirer de vrais conclusions de ses premiers matchs au vu des circonstances, tant pour lui que pour les observateurs. On ne peut que lui souhaiter un bon rétablissement, en espérant que les Dieux du basket laissent enfin ce petit gamin respirer un peu.

Source texte : Chris Haynes