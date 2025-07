Pas de panique pour les fans des Los Angeles Lakers. Luka Doncic ne devrait pas rester que deux saisons dans la Cité des Anges. Selon de nombreuses sources dont son sélectionneur Aleksander Sekulic, le Slovène se rendra en Californie la semaine prochaine pour signer son nouveau contrat.

Luka Doncic est en fin de contrat la saison prochaine – avec une Player Option – mais devrait selon toute vraisemblance rester aux Los Angeles Lakers. Le Slovène n’a pas pu faire toute sa carrière aux Dallas Mavericks, mais ne se voit pas déménager à nouveau.

Selon SportKlub, média slovène et le sélectionneur de l’équipe nationale de basket-ball Aleksander Sekulic, Luka Doncic se rendra dans la Cité des Anges la semaine prochaine pour signer un nouveau contrat. Un deal qui devrait s’élever à 229 millions de dollars sur quatre ans.

Luka Doncic is expected to sign a 4-year $229 million contract extension with the Lakers on either August 2nd or 3rd

(https://t.co/UjlAyaAY4U) pic.twitter.com/LVVdnJuyyW

— Fullcourtpass (@Fullcourtpass) July 24, 2025

Toutes les sources vont dans le même sens car déjà hier, Dave McMenamin, le journaliste d’ESPN, affirmait que les fans des pourpre et or pouvaient dormir sur leurs deux oreilles.

Luka Dončić is expected to sign an extension with the Lakers, per @mcten

“I would say if you’re a Laker fan, you shouldn’t have any worry about Luka coming to some sort of extension agreement.”

(Via @ESPNNBA ) pic.twitter.com/8aqE0cuB3W

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 23, 2025

Lors de son arrivée en Californie, Marcus Smart a affirmé que c’était Luka Doncic qui l’avait recruté. Le Slovène semble plus que jamais investi dans son nouveau projet.

Source texte : Sportklub