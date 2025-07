Les Suns souhaiteraient faire de Jalen Green le “porteur de balle principal”

Alors que l’été des Phoenix Suns a été plutôt rassurant pour la fanbase, voilà une information qui interroge. La franchise de l’Arizona souhaiterait que Jalen Green soit le porteur de balle principal de l’équipe la saison prochaine, son meneur de jeu.

Jusqu’ici, en NBA, Jalen Green a souvent été utilisé comme le scoreur de bout de chaîne. Celui qui punit en fin d’horloge lorsque les défenses ont déjà été déséquilibrées. Il n’a pas montré de grandes qualités de distributeur en tournant à 3,4 passes décisives et 2,4 pertes de balles par match en carrière.

Et pourtant, le management de Phoenix semble voir quelque chose que le reste de l’univers NBA n’aperçoit pas, même équipé d’une loupe. Selon John Gambadoro, journaliste respecté dans l’Arizona, les Suns voudraient faire de Jalen Green le porteur de balle principal de l’équipe la saison prochaine.

Adjustment here

Plan will likely be Green starting at PG not Booker

Gillespie as the backup

With Goodwin and Butler battling for 3rd PG

UPDATE: The Phoenix Suns are likely planning to make Jalen Green their primary ball handler, per @Gambo987 https://t.co/atScD2gasZ pic.twitter.com/3lxwbVf0rf

Difficile, dans un premier temps, de comprendre les raisons d’un tel choix, l’expérience Point Book n’ayant pas été mauvaise. Mais le management semble vouloir voir Devin Booker briller dans son vrai rôle, sur son poste naturel.

Cette décision pourrait également mettre en valeur Jalen Green pour potentiellement pouvoir mieux le transférer par la suite. Mais pour ça, encore faudra-t-il que l’ancien des Houston Rockets performe. Au vu de son immense talent, il en est capable !

