Lindy Waters III rejoint les Spurs : ça coule de source

L’effectif des San Antonio Spurs semble presque bouclé. Lindy Waters III a pris le quatorzième des quinze spots disponible dans le roster texan. L’arrière aura comme objectif d’apporter ses coups de chauds longue distance.

On sent bien que c’est l’été. En temps normal cette information serait passé au 65e rang de nos priorités, mais en ce moment, les news du monde du basket-ball se font plus rares que de l’eau dans un désert. Shams Charania n’est pas complètement en congés, mais ça y ressemble.

L’Insider d’ESPN a révélé que Lindy Waters III avait retrouvé une place en NBA. L’arrière débarque au Texas, chez une équipe du futur, les San Antonio Spurs.

Le voir en tenue des Warriors rappelle que Golden State est en passe de réaliser l’intersaison la plus inactive de tous les temps, mais en réalité, la dernière équipe de Lindy Waters III, c’était les Detroit Pistons. Le natif de Norman, dans l’Oklahoma, est passé à MoTown, dans la Bay, mais c’est dans son équipe locale, le Thunder qu’il s’est le plus montré en restant plus de trois ans ; il a participé à la reconstruction des futurs champions.

Sa force principale est son tir derrière l’arc – près de 37 % en carrière – et c’est pour ça qu’il est recruté. L’arrière pourrait profiter des kick-outs de Victor Wembanyama pour réaliser une belle saison… pourquoi pas.

