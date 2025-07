Kyrie Irving : “Les Nets ne me voulaient pas, ils voulaient Kevin Durant”

Dans un live Twitch, Kyrie Irving a réglé ses comptes avec les Brooklyn Nets. Le meneur de jeu a chargé le Front-Office, a révélé qu’il voulait partir au moment du COVID et est revenu sur le trade de James Harden contre Ben Simmons.

Le trio Kevin Durant – Kyrie Irving – James Harden aux Brooklyn Nets a été une catastrophe industrielle. Pourtant, sans une blessure d’un des deux derniers cités ou si les pieds du premier étaient plus petits, l’autre franchise de New York aurait peut-être décroché un titre en 2021.

Mais rapidement, les trois hommes sont partis, chacun de leurs côtés, et des années plus tard, Uncle Drew est revenu sur cette partie de sa carrière. Il souhaitait depuis longtemps jouer avec Kevin Durant et admet s’être précipité, à l’époque, en rejoignant Brooklyn. Il le regrette :

“Je n’ai pas rencontré le Front-Office avant de signer. J’aurais aimé avoir l’occasion de les connaître avant, parce qu’ils ne m’appréciaient pas, Kenny Atkinson ne m’appréciait. Les Nets ne me voulaient pas. Ils voulaient Kevin Durant.”

Kyrie Irving a demandé son transfert en 2023 et s’en est allé pour Dallas, mais celui qui l’avait fait encore avant c’est James Harden, une décision qui avait surpris le meneur de jeu.

“Ça m’a choqué. Merde, je discutais avec James un jour et je lui ait dit ‘Merde, mec, on va gagner des titres’, et le lendemain, il a demandé son trade. Mais j’ai tout à fait compris.”

Compris puisqu’encore plus tôt, Kyrie Irving a dévoilé qu’il voulait partir, au moment du COVID et de sa suspension. Le nouveau joueur des Mavericks s’est lâché sur les révélations en affirmant aussi que c’est Kevin Durant qui voulait Steve Nash à Brooklyn.

On en sait plus sur le début de décennie des Brooklyn Nets et l’ambiance avait l’air à la hauteur des résultats : catastrophique.

