Le Indiana Fever dévoile un maillot “Stranger Things”

Un beau maillot… étrange. Le Indiana Fever a dévoilé sa collaboration avec la série culte “Stranger Things” pour une tenue qui ne laissera personne indifférent, encore moins les fans de plaid le dimanche soir. Vous préférez affronter Caitlin Clark au basket-ball où Eleven à la bagarre ?

La série “Stranger Things” a lieu dans la petite ville de Hawkins, dans l’Indiana, alors c’est bien normal que sa publicité soit faite par une équipe sportive de cet État. Le Fever a le vent en poupe médiatiquement depuis l’arrivée de Caitlin Clark ; un maillot spécial quelque mois avant la diffusion de la dernière saison, en se plaçant outre-Atlantique, c’est un home-run.

Le maillot rouge et noir se rapproche plus de l’univers de la série que de l’équipe, mais les premières réactions sont extrêmement positives. Beaucoup apprécient son design, plus recherché que celui de la majorité des City Edition NBA.

Caitlin Clark crée déjà de la terreur chez ses adversaires, mais avec ce maillot et Running Up That Hill de Kate Bush dans les enceintes de l’Arena, personne ne pourra l’arrêter, même un Démogorgon.

Source texte : Indiana Fever