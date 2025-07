On a regardé : “Air Jordan, l’histoire d’une basket culte”, sur Society+

Un documentaire sympathique à regarder durant l’été (mais aussi le reste de l’année), retraçant l’histoire du soulier signature mythique de Michael Jordan : la Air Jordan. Un objet entouré de légende, dont l’histoire est décryptée par des spécialistes et certaines personnes ayant participé à sa création et sa promotion. Tout est disponible sur la plateforme Society+ !

Comment Nike a créé la paire de chaussure qui sera le modèle le plus indissociable d’une discipline sportive dans l’histoire ? Quels sont les secrets derrière la stratégie de la firme de Beaverton, qui s’est associée à un jeune très prometteur pour monter l’un des mariages les plus mythiques et lucratifs des 40 dernières années ?

On peut ne pas être un passionné de Michael Jordan, et fortement apprécier ce documentaire. On peut ne pas être un passionné de sneakers, et fortement apprécier ce documentaire. Parce qu’il rentre véritablement dans les coulisses, explique le pourquoi du phénomène.

Quelques mots pour dire : allez-y, c’est vraiment un bon docu’, parole de TrashTalk. Et en plus, c’est disponible sur la plateforme des copains du groupe Society, Society+ ! Vous pourrez y retrouver non seulement du basket, mais aussi d’autres documentaires sportifs sur un panel de disciplines variées.

