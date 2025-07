Comme attendu, Giannis Antetokounmpo devrait bien disputer l’EuroBasket 2025 avec la Grèce. Le Greek Freak fait partie d’une première sélection de 19 joueurs, qui devra être ramenée à 12 d’ici le début du tournoi.

Comme Nikola Jokic ou encore Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo arpentera les parquets européens cet été. La star des Milwaukee Bucks avait déjà expliqué qu’il comptait jouer le tournoi, sauf blessure de dernière minute. Visiblement, il n’a pas changé d’avis car il fait partie du groupe de Spanoulis pour le début de la préparation.

Can Giannis lead @HellenicBF to the #EuroBasket title for the first time in 20 years? 🇬🇷

On remarque les absences de Nick Calathes ou encore Georgios Papagiannis. Kostas, le frère de Giannis, est bien de la partie tout comme l’expérimenté Kostas Sloukas ou encore Tyler Dorsey, passé en NBA en début de carrière et qui défend actuellement les couleurs de l’Olympiakos.

La Grèce figure dans le Groupe C à l’EuroBasket en compagnie de l’Espagne, l’Italie, la Géorgie, la Bosnie-Herzégovine et Chypre (pays hôte).

La dernière médaille internationale de la Grèce remonte à 2009. Petit clin d’oeil du destin, c’était aussi un EuroBasket et la Pologne était aussi pays hôte. (le pays partage le tournoi avec Chypre, la Finlande et la Lettonie).

