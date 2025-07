Nikola Jokic bien parti pour disputer l’EuroBasket 2025

En vacances depuis l’élimination des Nuggets au second tour des Playoffs, Nikola Jokic semble partant pour aller jouer l’EuroBasket 2025 avec la Serbie. Une bien bonne nouvelle pour la compétition.

Si Victor Wembanyama ne sera pas en tenue avec la France, il y aura quand même du beau monde sur les parquets de l’EuroBasket 2025. Luka Doncic est déjà sûr d’en être avec la Slovénie, tout comme Giannis Antetokounmpo avec la Grèce. On devrait bientôt pouvoir ajouter Nikola Jokic à cette liste.

Selon le média Meridian Sport, la star des Nuggets devrait bientôt annoncer sa participation à la compétition estivale (27 août-14 septembre). Un renfort XXXXL pour la Serbie, qui fera partie des grands favoris pour le tournoi. Nikola Jokic a déjà remporté deux médailles avec son pays, une en argent aux JO 2016 et plus récemment le bronze aux JO de Paris 2024. Il a par contre été moins en réussite sur les autres tournois, échouant hors du podium à la Coupe du monde 2019 et à l’EuroBasket 2022. Offrira-t-il une ultime médaille à Svetislav Pešić avant que ce dernier ne rende son tablier ? Le coach serbe devrait (normalement) passer la main à l’issue du tournoi.

La Serbie est placée dans le Groupe A à l’EuroBasket, avec la Lettonie (l’un des pays hôte), la Turquie, la République Tchèque, l’Estonie et le Portugal.

Source texte : Meridian Sport