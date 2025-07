Les San Antonio Spurs ont beaucoup été mentionnés dans les dossiers Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant cet été. Les Texans n’ont pourtant pas fait la moindre offre (au moins pour l’ailier) et ce n’est pas pour déplaire à leur franchise player, Victor Wembanyama.

Pour se développer en NBA aussi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Combien de Front-Office pressés ont foncé dans un mur en prenant un pari qui n’était pas le bon ? Victor Wembanyama l’a bien compris et ne regrette pas la relative passivité de ses dirigeants sur les gros dossiers de l’été.

Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant étaient dans toutes les rumeurs, les San Antonio Spurs également, de par leurs nombreux assets, mais le Grec est pour le moment toujours un joueur des Bucks tandis que l’ailier a rejoint les Houston Rockets. Une situation qui ne dérange pas le Français, selon ses propos pour le magazine l’Équipe :

“Non, je ne pense pas (qu’il fallait recruter une des deux stars). Briser tout ton noyau pour un seul joueur fonctionne rarement. Et les Spurs sont quand même des maîtres dans l’art de construire des équipes sans avoir à aller chercher des trop gros joueurs, ni avoir à sacrifier l’équilibre du groupe.”

En plus du groupe de l’année dernière, les Texans se sont renforcés par la Draft, avec les arrivées de Dylan Harper et Carter Bryant et par des signatures intelligentes comme Kelly Olynyk et Luke Kornet. L’objectif, plus que jamais, est d’atteindre les Playoffs, et cela passera, selon Victor Wembanyama par les jeunes de l’effectif.

“Le plus gros de notre progression cet été se fera sur le noyau de joueurs actuels. On est tous en train de grandir, de vivre des expériences diverses. Est-ce que ce sera assez pour la saison prochaine ? Je pense que oui.”

Stephon Castle, Jeremy Sochan, Devin Vassel ou encore Keldon Johnson ont reçu le message, le destin de la franchise dépend aussi d’eux. Pour pouvoir rester sur le long terme et aider dans la quête de bague(s) de Wemby, il va falloir performer !

Source texte : L’Équipe