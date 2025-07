Victor Wembanyama est remis à 100% de sa thrombose veineuse

Dans un long et passionnant entretien avec Maxime Aubin de l’Équipe, Victor Wembanyama a annoncé que sa thrombose veineuse n’était plus qu’un mauvais souvenir. Le Français est complètement remis, et autorisé à reprendre l’entraînement.

Après des voyages au Costa Rica, en Chine et au Japon, Victor Wembanyama est de retour aux États-Unis. Le Français supporte ses jeunes coéquipiers en Summer League et peut désormais se remettre à l’entraînement, une première depuis cinq mois et l’annonce de sa maladie.

L’Alien a été victime d’une thrombose veineuse et a pris le temps qu’il fallait pour s’en remettre, mais est désormais de retour à 100%. Une annonce faite à Maxime Aubin pour le journal L’Équipe :

“Ça y est, je suis officiellement autorisé à reprendre. C’est tout frais, j’ai eu la validation du staff médical des Spurs il y a seulement quelques heures (vendredi). Ouf, je vais enfin pouvoir rejouer un peu au basket (rires) ! Ma blessure aura été une aventure, évidemment, mais le plus dur est passé. Je vais beaucoup mieux aujourd’hui, physiquement et mentalement.”

Victor Wembanyama pourra ainsi arriver en pleine forme au camp d’entraînement. Affamé, après avoir ressenti “la peur de ne plus jamais jouer au basket-ball”. Ces idées noires sont derrière lui et il semble plus motiver que jamais à ramener les Spurs tout en haut de la hiérarchie NBA. Selon lui, la trajectoire de son équipe n’a pas été impactée négativement par cette épreuve.

“Je pense au contraire que ma blessure a accéléré les choses. Même si je ne souhaite ça à personne, les réflexions et les remises en question causées par une telle blessure ne s’achètent pas. Je pense que c’est une expérience dont on va bénéficier dans le futur.”

L’Alien ne participera pas à l’EuroBasket cet été et va pouvoir se concentrer sur sa franchise. Après tant de mois loin des terrains, il sera frais, physiquement, mentalement, revanchard, et cet état d’esprit combiné à sa préparation dans un temple de moine chinois a tout pour faire peur à ses adversaires.

Source texte : L’Équipe