Les Cavs prolongent leur président Koby Altman

Les bons résultats récents de Cleveland ont donné le sourire à Dan Gilbert. Le propriétaire des Cavs a donc décidé de prolonger le contrat de Koby Altman et de son front office jusqu’en 2030.

Quand le travail est bien fait, il faut savoir le récompenser. Aussi, on n’est pas vraiment surpris de voir Shams Charania d’ESPN nous lâcher une bombinette sur une prolongation de masse dans les bureaux de Cleveland. Koby Altman, président des opérations basket, est prolongé jusqu’en 2030, tout comme le GM, l’assistant GM, le vice-président des opérations basket et le vice-président de la stratégie et du personnel.

Cleveland Cavaliers president Koby Altman – the architect of the burgeoning title contender – has signed a contract extension through 2029-30, sources tell ESPN. Cavs’ front office, including Mike Gansey and Brandon Weems, received extensions amid rise to No. 1 seed in East. pic.twitter.com/hd289tXfxs

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2025

Pour en revenir à Altman, c’est une récompense logique. Nommé GM en juillet 2017 puis président des opérations basket en 2022, il a vécu les derniers mois de LeBron James dans l’Ohio avant de gérer la transition, sélectionnant Darius Garland et Evan Mobley à la Draft, obtenant les transferts de Donovan Mitchell et Jarrett Allen. L’arrivée sur le banc de Kenny Atkinson l’été passé a aussi été une excellente décision, menant l’équipe à un bilan de 64 victoires en 2024-25, soit le deuxième plus haut total dans l’histoire de la franchise.

