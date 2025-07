Paul George opéré du genou, retour prévu en septembre pour le camp d’entrainement

Les soucis continuent pour Paul George. L’ailier des Sixers aurait été opéré du genou gauche suite à une blessure récente. Son retour est espéré pour le début du camp d’entrainement de Philadelphie.

Souvent blessé et décevant sur le terrain (comme les Sixers), Paul George a connu une première année bien compliquée du côté de Philadelphie. L’ancien des Pacers et des Clippers espère néanmoins pouvoir inverser la tendance dès la prochaine saison. Pour cela, il faudra être à 100% et visiblement c’est pas facile pour PG13. Selon Shams Charania, le joueur s’est fait mal au genou lors d’un récent entrainement et a dû se faire opérer.

Philadelphia 76ers star Paul George underwent a successful arthroscopic procedure on his left knee Monday to treat an injury suffered during a recent workout, a team official tells ESPN. George will now begin a rehab program and be re-evaluated prior to start of training camp. pic.twitter.com/cMX6uANlmY

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 14, 2025

Aucune date de retour n’est vraiment donnée par Shams Charania mais l’insider explique que Paul George sera réévalué avant le début du camp d’entraînement. Avec un peu de chance, cette opération n’aura donc aucune incidence sur le début de saison de Philly. Sauf qu’avec la malchance récente de la franchise, il vaut mieux s’attendre à tout. La saison 2024-25 a été marquée par une cascade de blessures, forçant l’équipe à tanker pour sauver son pick. Un mal qui a permis l’arrivée du jeune talent V.J. Edgecombe.

Source texte : ESPN