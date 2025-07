WNBA : Janelle Salaün ultra-clutch malgré la défaite des Valkyries

Deux petits matchs hier en WNBA, mais une Janelle Salaün qui a été tout sauf petite. Spoiler la fin est cruelle, mais l’histoire a failli être très belle.

Les résultats de la nuit

On passe rapidement sur le premier match de la soirée avec une victoire logique du Lynx sur le Sky, avec une Napheesa Collier toujours intraitable pour Minny et une Angel Reese qui a envoyé son millionième double-double de suite pour Chicago.

On passe rapidement, en effet, car l’épicentre de cette soirée se trouvait du côté de la Baie de San Francisco, avec une Janelle Salaün à deux doigts de récupérer les clefs de la mairie. Deux énormes tirs dans les dernières secondes, mais une faute de Zandalasini qui enverra finalement Alyssa Thomas crucifier les Valkyries à une seconde de la fin. Cruel, mais appréciez les shoots de Janelle et demandez-vous ce qu’elle a à envier à LeBron James 2018, ouais, on y va fort.

WHAT AN ENDING 🤌

Relive the wild final moments from the Mercury’s nail-biting win over the Valkyries!#WelcometotheW pic.twitter.com/UJ07pv5VjU

— WNBA (@WNBA) July 15, 2025

Janelle Salaün termine avec 12 points et Carla Leite en rajoute 6 en sortie de banc, alors que ce soir le duo français de Connecticut (Leila Lacan / Bria Hartley) affronte Caitlin Clark et le Fever.

Le programme de ce soir