Al Horford sur les tablettes des Lakers, des Bucks et des Hawks

Le dossier Al Horford est un des plus remuants de l’été en NBA. Le vétéran considère une retraite bien méritée, mais de nombreuses équipes veulent encore s’attacher ses services comme les Los Angeles Lakers, les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks.

Al Horford va probablement quitter Boston cet été, ville dans laquelle il a remporté son premier titre NBA en 2024. Même à 39 ans, l’ailier-fort est encore très apprécié dans la Grande Ligue et nombre de prétendants se bousculent pour tenter de récupérer un joueur intelligent, fort d’une expérience presque inégalée.

Selon Marc J Spears, les Golden State Warriors ont pensé qu’ils allaient pouvoir le signer la semaine dernière, mais ça ne s’est pas fait. Désormais, les favoris sont les Los Angeles Lakers, les Milwaukee Bucks et les Atlanta Hawks.

“Les Lakers, Bucks et Hawks s’intéressent également à un joueur de près de 40 ans qui a toujours la possibilité de prendre sa retraite. Il y réfléchit encore. Il n’est pas pressé. Il a un sixième enfant en route. Il vit à Atlanta et à Boston pendant l’intersaison. J’ai donc entendu dire que, qu’il s’agisse de Golden State ou – dans une moindre mesure – des Lakers, le fait d’être aussi éloigné de sa famille pourrait influencer sa décision.”

Al Horford a déjà joué aux Atlanta Hawks pendant de longues années. Ce qui explique son lieu de résidence et la crédibilité de cette rumeur. La franchise de Géorgie s’est beaucoup renforcée cet été avec les arrivées, notamment, de Nickeil Alexander-Walker et Kristaps Porzingis. La signature du vétéran confirmerait le nouveau statut de l’équipe : celle d’un outsider sérieux à l’Est.

Milwaukee et Los Angeles seraient en revanche des premières pour le tonton de la Maison Verte. Les Lakers manquent de solutions à l’intérieur et il pourrait s’éclater aux-côtés de LeBron James et Luka Doncic. Les Bucks sont eux bien équipés dans ce secteur du jeu, et pourraient rassembler la raquette la pus dominante de NBA.

Ou jouera-t-il la saison prochaine selon vous ?

