Les Knicks intéressés par Ben Simmons ?

Libre de tout contrat, Ben Simmons serait dans le radar des New York Knicks. Quelques mois après avoir quitté Brooklyn, l’Australien va-t-il faire son retour à Big Apple ?

Qu’il est loin le temps où Ben Simmons s’invitait au milieu des All-Stars et des All-NBA Teams. Depuis 2021 et sa fin de parcours aux Sixers, Benny n’est plus que l’ombre du joueur qu’il était. Stats en chute libre, rôle de moins en moins important. Après avoir longtemps cru pouvoir le relancer, les Nets ont préféré abandonner, le coupant en cours de saison 2024-25. Les Clippers ont sauté sur l’occasion mais l’impact de Simmons n’a pas été incroyable à L.A..

Le voilà désormais libre de tout contrat et il n’a toujours pas trouvé preneur sur les 15 premiers jours de la Free Agency. Selon Ian Begley de SNY, les Knicks pourraient s’intéresser à son cas. La franchise cherche une doublure derrière Jalen Brunson. Ben Simmons est l’un des noms évoqués, comme celui de Landry Shamet (pourtant pas un meneur), qui était déjà avec l’équipe l’an passé.

Le problème reste toujours le même concernant Ben Simmons. En tant que playmaker et en défense, il est capable de contribuer mais il semble toujours allergique au panier adverse. Il a beau mettre des vidéos de lui shootant à 3-points durant l’intersaison, son impact au scoring est un vrai problème pour sa cote sur le marché. S’offrira-t-il un nouveau rebond du côté du Garden ?

Ben Simmons tournait à 5 points, 5,6 passes et 4,7 rebonds de moyenne en 22 minutes la saison passée (Nets et Clippers confondus).

Source texte : Ian Begley / SNY