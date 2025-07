Mardi 15 juillet, en pleines vacances d’été, comment ne pas vouloir regarder la Summer League NBA ? Même si on pourrait vous donner bien des raisons, on va plutôt se concentrer sur les quelques accros de la balle orange et leur présenter le programme du soir !

Le programme du soir

22h30 : Pistons – Wolves

0h00 : Knicks – Nets

0h30 : Magic – Thunder

2h00 : Nuggets – Raptors

2h30 : Wizards – Sixers

4h00 : Pelicans – Blazers

4h30 : Grizzlies – Warriors

Sept belles affiches sont au programme cette nuit à Las Vegas et beaucoup de joueurs français fouleront le parquet ! Joan Beringer ouvrira la voie face aux Pistons avant que Nolan Traoré ne vive son premier duel de New York face à Pacôme Dadiet, que Noah Penda découvre les champions en titre, qu’Alexandre Sarr prouve une fois encore qu’il est trop fort pour la Summer League et que Léopold Delaunay continue de se montrer avec les Warriors.

On approche de la fin de cette Summer League et certains des meilleurs prospects arrêtent déjà de se montrer comme Cooper Flagg, mais dans le meilleur des cas, Nikola Topic, Collin Murray-Boyles, Tre Johnson, VJ Edgecombe, Jeremiah Fears, Derik Queen ou encore Hansen Yang nous régaleront.

À vos écrans !