Victor Oladipo, bientôt de retour en NBA ?

Victor Oladipo n’a pas joué un match NBA depuis le 22 avril 2023. Victime de nombreuses blessures, son niveau a chuté jusqu’à sortir des radars de la Grande Ligue. Mais au cours d’un work-out à Las Vegas, l’arrière aurait impressionné de nombreuses équipes. Assez pour un retour inattendu ?

En 2017-18, Victor Oladipo régalait les fans de NBA en devenant le franchise player de très bons Indiana Pacers et en menant une lutte de haute volée avec LeBron James lors du premier tour des Playoffs. L’arrière était mobile, athlétique, adroit et a même réussi à décrocher deux sélections au All-Star Game.

Mais après ça, des blessures ont stoppé sa progression et son rôle est devenu de moins en moins important en NBA… jusqu’à la quitter il y a environ deux ans. Mais selon Jeremy Woo, d’ESPN, le deuxième choix de la Draft 2013 pourrait bientôt être de retour.

“Le double All-Star, âgé de 33 ans, a participé à un entraînement privé très fréquenté à Las Vegas lundi matin, en présence d’un important contingent d’équipes NBA et européennes. Oladipo a joué en cinq contre cinq lors d’un entraînement collectif avec des joueurs internationaux. Plusieurs responsables d’équipes présentes ont été impressionnés, Oladipo étant décrit comme étant en ‘excellente forme’, lui qui vise un nouveau come-back.”

Après sa belle aventure dans l’Indiana, Victor Oladipo a tenté de retrouver son niveau à Houston et Miami sans succès, et a même décroché un contrat à Memphis, mais n’y jamais joué.

Mais c’est un arrière talentueux dont le style colle relativement bien à l’époque actuelle. VJ Edgecombe, troisième de la dernière Draft a d’ailleurs beaucoup été comparé à lui lors de la cérémonie. “Dipo” pourrait bien avoir la chance de montrer à l’élève qu’il reste le maître.

