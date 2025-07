WNBA : Le Fever vainqueur… mais perd potentiellement Caitlin Clark

Deux matchs cette nuit en WNBA, et alors que nos Françaises se sont parfaitement montrées, le cas Caitlin Clark inquiète une nouvelle fois dans l’Indiana. Alors qu’elle était revenue la semaine dernière d’une blessure aux adducteurs, CC a de nouveau senti une gêne au même endroit en toute fin de rencontre. Ça sent le roussi tout ça…

Les résultats de la nuit

Prenons les choses dans l’ordre, direction le Connecticut où le Sun accueillait Caitlin Clark et son Fever. Malheureusement pour l’équipe à domicile, la logique a été respectée. Victoire tranquille d’Indiana qui était en maitrise tout le long de la rencontre, notamment grâce aux performances de Kelsey Mitchell (20 points à 8 sur 13) et Natasha Howard (18 points à 8 sur 11 avec 13 rebonds). Le Fever enchaîne donc une troisièmes victoire consécutive, pendant que le Sun pointe un bilan de 3 victoires pour 19 défaites.

The @IndianaFever improve their win streak to three games after defeating the Sun 85-77 ✅

Top Performers:

•Kelsey Mitchell – 20 PTS, 3 AST

•Natasha Howard – 18 points, 13 REB#WelcometotheW pic.twitter.com/X1DqAqLsgE

— WNBA (@WNBA) July 16, 2025

On souligne quand même les grosses performances de nos tricolores du Connecticut. Bria Hartley a, comme d’habitude, été polyvalente avec son joli 11/4/2, mais c’est surtout Leïla Lacan qui a marqué les esprits en inscrivant 19 points en 24 minutes, le tout à 62% au tir (8 sur 13). Du très très solide !

Alors oui, les joueuses du Fever se sont imposées, mais ce sont peut-être également elles, les grandes perdantes de la soirée. Caitlin Clark n’a pas réalisé son plus grand match, précieuse mais maladroite, un peu à l’image de tout ce qu’elle réalise depuis son retour de blessure la semaine dernière. Une blessure qui pourrait bien ne pas être totalement résorbée. En toute fin de rencontre, on a vu CC se plaindre une nouvelle fois de son adducteur. Sa coach Stephanie White a ensuite annoncé qu’elle serait évaluée rapidement, ça ne respire pas la sérénité tout ça, la WNBA pourrait bien perdre une nouvelle fois sa prodige.

Caitlin Clark appeared to be in pain after this play late in the fourth quarter.

Clark returned to play last week after missing 5 games with a groin injury. pic.twitter.com/y78M3mDeCf

— espnW (@espnW) July 16, 2025

En attendant plus d’infos, voyageons vers Los Angeles pour nous intéresser à la rencontre entre Sparks et Mystics. Moins de choses à dire tant les Angelinas ont très vite mis la main sur la rencontre sans jamais lâcher la pression. Dearica Hamby, Rickea Jackson et Kelsey Plum finissent toutes les trois à plus de 20 points (68 en cumulé). Shakira Austin et Sonia Citron n’ont rien pu faire pour stopper les Étincelles de Los Angeles.

Gros programme WNBA à venir dès le début de soirée avec 5 matchs à se mettre sous la dent. Angel Reese en grande forme, un duel de duo français entre Gabby Williams/Dominique Malonga et Carla Leite Janelle Salaün, Paige Bueckers face à Vegas. Du très très beau monde, on va se régaler !

Le programme de ce soir