Highlights : Hansen Yang (15 points) continue de régaler

Hansen Yang est un des joueurs les plus en vus de cette Summer League de Las Vegas. Le pivot chinois est en train de montrer à tous pourquoi les Blazers lui ont fait confiance avec le 16e choix de la Draft NBA 2025. Contre les Pelicans, il a compilé 15 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres.

Au-delà des chiffres, c’est l’impression visuelle qui impressionne. Le surnom d’Hansen Yang est “le Nikola Jokic chinois” et sans aller jusque-là, il est évident que le pivot des Blazers a des facilités énormes à la passe. Sa spécialité ? Celle avec rebonds pour les joueurs qui coupent. Il est aussi extrêmement à l’aise en pick-and-pop et ne semble pas être gêné par la distance NBA. Et puisque Hansen Yang est également capable d’enfoncer son adversaire direct pour finir avec un mouv délicat au poste, on se dit que le ciel est la limite !