Summer League : Rayan Rupert (24 points) rebondit avec les Blazers

Troisième match de Summer League pour Rayan Rupert et les Blazers, synonyme de nouveau succès pour l’arrière français. Alors qu’il avait inscrit 23 points pour ouvrir sa compétition, Rupert en a planté 24 cette nuit face aux Pelicans de Derik Queen, mais son impact ne s’est pas limité qu’au scoring.

Premier match en grande pompe, deuxième bien plus discret, mais on va dire que ce n’était que pour mieux rebondir sur cette troisième rencontre : Rayan Rupert a dominé NOLA cette nuit. 24 points à 9 sur 12 au tir (!!!) dont 4 sur 6 de loin, 3 rebonds, 1 passe et 2 interceptions pour le Strasbourgeois.

Rayan Rupert vs NOLA:

24 PTS

2 STL

9-12 FG

Was a +27 in a six point win. pic.twitter.com/3HiCY5yIRZ

— StatMuse (@statmuse) July 16, 2025

Les stats c’est bien, l’impact c’est mieux. Rayan Rupert a non seulement été bon individuellement mais surtout terriblement précieux pour son équipe. Une grosse défense grâce à ses (très) longs bras et un dernier panier clutch pour sceller le match, tout ça donne un plus-minus GIGANTESQUE de +27 à l’arrière des Blazers. Portland peut lui dire merci.

Le seul match que Portland a perdu dans la compétition jusque là, c’est le match qu’a foiré Rayan Rupert… on dit ça on dit rien. Mais n’empêche qu’on pouvait difficilement rêver mieux pour le petit frenchie. Depuis le début de la Summer League, on voit un joueur sérieux et hyper impactant pour son équipe. Assez pour gratter plus de minutes en saison régulière ? On croise les doigts !