Si Noa Essengue a été plutôt timide avec les Bulls, Rayan Rupert n’a pas hésité à se mettre sous le feu des projecteurs avec Portland. Une victoire en forme de gros blowout tout en étant le meilleur marqueur de la rencontre, des débuts parfaits pour l’arrière français.

En face se dressaient les immenses Warriors des absolument pas méconnus Jackson Rowe et Will Richard, à qui on a en plus rajouté le DPOY de cette année Mobley… ah non, c’était son frère Isaiah Mobley en fait, mais faut bien qu’on grossisse le trait pour vous présenter la performance de notre petit frenchie.

🏀 FRIDAY’S FINAL SCORES 🏀

Rayan Rupert leads the @trailblazers to the big win to start 1-0 in Las Vegas!

Peu importe qui se trouvait face à lui, ce match était celui de Rayan Rupert. 23 points à 5 sur 8 au tir, de la grosse agressivité avec 11 lancers obtenus… et 11 lancers inscrits. 9 rebonds, 4 passes et 2 interceptions en prime, le tout en 23 minutes. Propre, solide, efficace, choisissez l’adjectif que vous voulez, en tout cas, les Dubs se sont fait manger tout cru par le natif de Strasbourg.

Petite cerise sur le gâteau en plus, son compère Blazer et tricolore Sidy Cissoko, a lui aussi brillé dans la rencontre avec une jolie ligne statistique (8 points à 4 sur 7 au tir, 5 rebonds et 2 passes décisives), il manquait plus que Leopold Delaunay ait l’occasion de s’exprimer côté Warriors et ce match se serait illuminé en bleu-blanc-rouge.

Après 2 saisons en NBA, Rayan Rupert n’a toujours pas trouvé de vrai rôle au sein de la Grande Ligue, son temps de jeu a même été diminué de moitié cette saison comparé à son année rookie. S’il continue à briller sur la compétition estivale, nul doute que le staff de Portland se posera au moins la question de sa place dans la rotation des Blazers, et c’est tout ce qu’on peut lui souhaiter.