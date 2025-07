Si dans la globalité de ces premières 48h de Summer League les jeunes Français ont plutôt assuré, leur figure de proue à Vegas en a pas mal bavé cette nuit. Mais attention, les conclusions hâtives ça va dans les deux sens !

Difficile de se faire une idée sur un premier match, mais au rayon des débuts ceux de Noa Essengue rappellent malheureusement plus ceux d’Alex Sarr que ceux de Maxime Raynaud. On ne se formalisera pas sur un match dont le meilleur scoreur se nomme Javon Freeman-Liberty, un nom tout droit sorti d’un faux clip de reggae de Jérôme Commandeur, on n’en dira pas plus non plus sur un match terminé avec un écart de 44 points, en d’autres termes une énorme branlée.

Malgré tout, ce que l’on peut retenir de cette première pour le n°12 de la Draft 2025, c’est que l’adresse et la lucidité n’étaient pas de sortie. 5 points à 2/7 au tir, 3 rebonds et 3 steals mais surtout 7 ballons perdus, mieux vaut faire ça en juillet qu’en Finales NBA, même si pour Noa Essengue et les Bulls les Finales NBA… on vous laisse finir la phrase. Quelques bribes montrées tout de même, tout n’est pas à jeter, et Noa nous fera peut-être même mentir dès son prochain match, c’est aussi ça la magie de la Summer League, oui on a écrit ‘magie” et “Summer League” dans la même phrase.

Yuki hits Noa in stride for the slam! 🤝@NoaEssengue | @KawamuraYuki pic.twitter.com/VaNd1mEwUo

The Rook shooting it with confidence! 👌@NoaEssengue | #SeeRed pic.twitter.com/H31qNsEv5b

