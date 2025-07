Si la Summer League nous a offert cette nuit chez les gars quelques morceaux de basket, chez les filles la saison WNBA bat son plein. Deux nouveaux matchs au menu de la nuit écoulée, et une Gabby Williams plus que jamais dominante !

Les résultats de la nuit

Dans le premier match de la soirée, le Fever a exécuté Atlanta en deuxième mi-temps, avec une Caitlin Clark maladroite mais un duo Aliyah Boston – Kelsey Mitchell létal. 19 points, 6 rebonds et 8 passes pour la première, 25 pions pour la deuxième, le festival Jordin Canada (30 points et 8 passes) n’aura pas suffi pour le Dream.

Un peu plus tard dans la soirée… quatre Françaises avaient rendez-vous à la Climate Pledge Arena de Seattle. Le Storm de Gabby Williams et Dominique Malonga y affrontait le Sun de Bria Hartley et Leila Lacan, et si les secondes nommées l’avaient emporté il y a deux jours ce sont cette fois-ci les locales de l’étape qui ont fait la loi en infligeant notamment un 19-3 fatal aux filles de Rachid Meziane dans les dernières minutes.

Pour le Sun Bria Hartley a cumulé 7 points, 5 rebonds et 2 passes en 30 minutes, alors que Leila Lacan s’offre 10 points et 7 rebonds en 32 minutes, avec toutefois pas mal de maladresse. En face Dominique Malonga a eu le temmps de prendre 8 rebonds en 10 minutes, alors que la reine Gabby Williams a encore dominé les débats avec 18 points, 5 passes et 3 steals, de quoi étoffer toujours un peu plus ses dossiers dans la course aux trophées de DPOY… et de MIP, rien que ça.

