Hier soir les Knicks disputaient face aux Pistons leur premier match de Summer League, avec un Français dans le cinq et un autre qui sortait du banc. Résultat des courses, une défaite (on s’en cogne) mais surtout deux belles perfs à se mettre sous la dent. A table !

A New York aussi la balle orange rebondit avec un accent français cet été. Décidément, ils sont partout !

Pacôme Dadiet est déjà un vieux de la vieille, entendez par là qu’il attaque sa deuxième saison en NBA et qu’on a vraiment des expressions de vieux. A peine utilisé par Tom Thibodeau lors de sa saison rookie, l’ancien prospect de Ulm a davantage tâté de la G League la saison passée et le revoilà avec un appétit féroce. Conséquence de cette dalle, un premier match de Summer League bien complet bien français, avec de l’agressivité et de l’adresse, et c’est au moins moitié plus que ce que l’on a l’habitude de voir en Summer League. 17 points à 8/13 en 25 minutes, de quoi lancer cet été (et cette saison 2) de la meilleure des manières ?

pacome dadiet with the flush‼️ pic.twitter.com/BNGlnGdeFt

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) July 11, 2025



Si la fanbase des Knicks connait – un peu – l’ami Pacôme, elle a découvert un autre Frenchie hier soir : Mohamed Diawara. Drafté avec le 51è pick par les Knicks il y a trois semaines, l’ancien freak de Cholet n’est pas assuré de faire le cut cette saison et doit donc faire ses preuves. Bingo, pour ses premiers pas il s’est très vite distingué à la passe et dans ses déplacement sans ballon, avant d’être récompensé par un tir en mode yolo qui aura au moins le mérite de faire le tour des réseaux et donc de faire parler de lui, oh qu’il est malin.

Première action de Mohamed Diawara 🇫🇷 sous le maillot des Knicks : ils le font jouer un pick-and-roll balle en main et il sort une passe D laser

Oh le KIFF s’ils comptent l’utiliser comme ça et pas seulement en off ballpic.twitter.com/zIlQhfqQEz

— Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 11, 2025

Mohamed Diawara from beyond halfcourt 🤯

NYK-DET in Summer League action on NBA TV! pic.twitter.com/wjvDSrjmys

— NBA (@NBA) July 12, 2025



Au total le Français cumulera 7 points et 7 rebonds en une quinzaine de minutes, débuts validés en attendant la suite. A noter que concernant le match, les Knicks ont perdu face à un Ron Holland… ah non pardon, on nous fait signe qu’on s’en fout pas mal.