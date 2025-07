Comme pas mal de ses compatriotes, Tidjane Salaün a débuté sa Summer League 2025 à Las Vegas, et comme une bonne partie d’entre eux… il a été très bon pour son premier match !

On ne va pas se mentir, la saison rookie de Tidjane Salaün a été au mieux compliquée, au pire un peu ratée. 5,9 points et 4,7 rebonds, quelques passages en G League et globalement un manque de confiance en lui criant et qui transpirait par ses performances. Mais Tidjane est un guerrier, du genre de ceux qui ne prennent pas une once de vacances pour taffer dans l’ombre, et hier soir l’ailier français a donc montré quelques bribes de sa forme actuelle. Spoiler, c’est très encourageant.

Tidjane Salaün swishes the clutch step-back corner 3 to beat the shot clock (with replays) pic.twitter.com/4YMLKyLlz6

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) July 12, 2025



Cette nuit, on ne sait pas si c’est le “nouveau” Tidjane, ou alors si c’est simplement l’intensité niveau zéro de la compétition qui l’a permis, mais l’ancien crack de Cholet a semblé en pleine possession de ses moyens, avec les dents qui rayent le parquet mais dans le sens des lattes. Projection vers l’avant, altruisme, adresse, et TS s’est même permis quelques séquences de trashtalking vers le banc du Jazz, parce que c’est bon pour la santé. Au final 20 points et 7 rebonds, à 6/11 au tir, le tout face à des joueurs – comme lui – déjà un poil référencé en NBA (Collier, Filipowski, Williams, Sanogo).

De bonne augure pour la suite ? On ne se laissera peut-être pas aller à ce genre de phrase, mais, en tout cas, ça fait du bien de voir Tidjane comme ça et on a déjà hâte de voir le chapitre 2.