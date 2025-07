La Summer League se poursuit du côté de Vegas avec 8 matchs au menu ce soir. Plusieurs Français seront encore de la partie et on devrait notamment assister aux débuts de Noa Essengue avec les Bulls.

Programme du soir

22h : Grizzlies – Celtics

22h30 : Hawks – Heat

0h : Knicks – Pistons

1h : Jazz – Hornets

2h : Bulls – Raptors

3h : Wizards – Suns

4h : Clippers – Rockets

5h : Blazers – Warriors

Nouveau programme copieux cette nuit du côté de Vegas et on a surtout envie de voir nos Français en action, à commencer par les rookies.

Après les débuts de Nolan Traoré, Noah Penda, Maxime Raynaud et Joan Beringer hier, c’est au tour de Noa Essengue aujourd’hui. Le nouveau joueur des Bulls essaiera de faire bonne impression pour sa grande première sous le maillot des taureaux. Ce sera à partir de 2h face aux Raptors.

Parmi les tricolores du jour, on trouvera aussi plusieurs sophomores. Alexandre Sarr sera notamment de la partie, lui qui va utiliser cette Summer League comme un préchauffage avant la préparation avec les Bleus pour l’EuroBasket 2025. Il devrait croiser la route du géant soudanais Khaman Maluach, tout juste sorti de Duke et drafté par les Suns. Avec déjà une saison rookie solide du côté de D.C. dans les jambes, on s’attend à voir Sarr dominer dans cette Summer League.

Si Sarr voudra confirmer, Tidjane Salaün pourrait lui avoir envie de se rassurer un peu. Sa première saison NBA a été compliquée et il pourrait utiliser cette Summer League pour retrouver de la confiance et montrer ses progrès estivaux. Il fera face au Jazz d’Ace Bailey à 1h du matin.

Pour les autres tricolores en lice, on trouve Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara avec les Knicks, Leopold Delaunay avec les Warriors ou encore la paire Rayan Rupert – Sidy Cissoko avec les Blazers.

Rendez-vous à 22h pour le début des hostilités !