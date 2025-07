Arrivé à Denver en 2018, Michael Porter Jr. a été transféré aux Nets durant la Free Agency et s’apprête donc à commencer un nouveau chapitre de sa carrière. Une opportunité pour MPJ de franchir un cap sur le plan individuel, si l’on en croit les propos du principal intéressé.

Pour la première fois depuis son transfert à Brooklyn le 1er juillet, Michael Porter Jr. s’est exprimé longuement sur sa chaîne YouTube pour partager ses émotions.

Des émotions qui vont de la gratitude envers les Nuggets, qui l’ont drafté en 14e position malgré de gros pépins au dos, jusqu’à l’excitation de jouer pour les Brooklyn Nets.

C’est la toute première fois que MPJ portera un autre maillot que celui de Denver. C’est la première fois qu’il évoluera dans une équipe sans Nikola Jokic et Jamal Murray. C’est la première fois qu’il jouera dans une franchise en reconstruction, contrairement aux Nuggets qui jouent le haut de tableau tous les ans.

C’est donc un changement assez radical pour Porter Jr., changement qu’il voit comme une occasion de faire étalage de tout son talent.

“À Denver, j’ai eu l’impression d’avoir atteint un plafond” a déclaré MPJ. “On avait notre façon de jouer, en se basant sur le style de jeu du Joker, de Jamal, ce jeu à deux est très puissant. C’est comme ça qu’on jouait, et j’apprécie beaucoup la manière dont on jouait. On a fini par gagner un titre. Mais j’ai quand même eu l’impression d’avoir atteint un plafond, et je suis excité d’entamer un nouveau chapitre à Brooklyn.”

Tournant autour des 17 points et 6 rebonds de moyenne à Denver (50% au tir, 40% à 3-points), Michael Porter Jr. était une pièce qui compte dans le collectif léché des Nuggets, mais il restait dans l’ombre de Jokic et Murray en tant que troisième option en attaque. Le système offensif de Denver est évidemment basé sur les qualités exceptionnelles du Joker, et en particulier sur sa relation avec Jamal.

Ceci étant dit, MPJ n’a jamais vraiment montré une capacité à être plus qu’une troisième option, ni à être un joueur qui pèse 180 millions de dollars sur cinq ans. Pas toujours régulier dans ses performances et même dans l’effort (notamment défensif), Porter Jr. a parfois été une source de frustration chez les fans de Denver, malgré son talent offensif indéniable. L’histoire retiendra tout de même qu’il a joué un vrai rôle dans le titre de champion remporté en 2023.

Désormais à Brooklyn, Porter Jr. (27 ans) gagnera beaucoup moins de matchs qu’à Denver, mais aura beaucoup plus d’opportunités pour montrer qu’il peut être un potentiel All-Star en NBA. Les Nets sont en pleine reconstruction, c’est une équipe très jeune, et MPJ pourrait bien se transformer en première option offensive.

“Je suis excité de pouvoir étendre mon jeu. […] Je ne veux pas plafonner. Je veux continuer de progresser tout au long de ma carrière.” – Michael Porter Jr.

Porter Jr., qui se remet encore d’une blessure à l’épaule (qui a plombé ses Playoffs 2025), est face à un joli challenge et a devant lui une belle opportunité de carrière. À lui de la saisir.

Source déclaration : Curious Mike