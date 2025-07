Cooper Flagg après ses débuts aux Mavs : “L’un des pires matchs de ma vie”

Cooper Flagg a effectué ses grands débuts avec les Mavs cette nuit lors de la Summer League de Vegas. Très maladroit pour sa première, le first pick de la Draft 2025 espérait mieux à titre individuel, mais il se contentera de la victoire.

La hype était grande cette nuit du côté de Vegas, avec les débuts de Cooper Flagg sous le maillot des Mavs. L’ancien de Duke est annoncé comme un joueur générationnel mais ses premiers pas en Summer League nous ont un peu laissé sur notre faim. Le joueur a fini à 10 points à 5/21 au tir face aux Lakers. Après la rencontre, Flagg n’a pas fait dans la langue de bois pour parler de sa prestation.

Cooper Flagg called his summer league debut “one of the worst games of my life,” but he’s glad the #Mavs escaped with the win. pic.twitter.com/gZ7A7jIr06

— Mike Curtis (@MikeACurtis2) July 11, 2025

“Les entraîneurs m’ont fait confiance. Ils m’ont dit qu’ils voulaient que j’expérimente, que j’essaie de nouvelles choses, et j’ai essayé d’être agressif. C’est peut-être l’un des pires matchs de ma vie, mais nous avons gagné, c’est ce qui compte vraiment pour moi”

Avec notamment l’explosion des prix des billets pour cette grande première, Cooper Flagg avait une certaine pression sur les épaules. De quoi peut-être expliquer cette perf en-dessous de ses standards. Le joueur ne nie d’ailleurs pas qu’il était un peu nerveux au moment de faire ses débuts.

“J’étais évidemment un peu nerveux, c’est un nouvel environnement, beaucoup de nouveaux fans et tout le reste. J’étais donc un peu nerveux, un peu excité, mais surtout heureux d’être ici. C’est un rêve qui devient réalité, alors j’essaie juste de profiter de l’instant présent”. “Les tirs ne rentraient pas, mais cela peut arriver. Il y aura des soirées comme ça. C’est un peu nouveau pour moi. Je n’ai probablement jamais pris autant de tirs auparavant, donc c’est un peu nouveau. Je vais essayer de comprendre. Mais c’est une nouvelle expérience, alors je suis impatient de continuer à jouer et d’aller de l’avant.

Il ne fait aucun doute que le prodige de Duke aura vite l’occasion de montrer son talent. Le reverra-t-on en action sur cette Summer League ou les Mavs vont-ils le préserver comme c’est souvent le cas avec les picks haut placés ? Dallas jouera son second match de Summer League ce samedi face aux Spurs de Dylan Harper.

Source texte : Mike Curtis