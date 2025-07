Summer League : débuts mitigés pour Cooper Flagg face aux Lakers (10 points, 5/20 au tir)

Pour sa première sortie sous le maillot des Mavericks, le très attendu Cooper Flagg – numéro 1 de la Draft 2025 – a éprouvé quelques difficultés face aux Lakers. Non pas qu’on ne l’ait pas senti à l’aise, mais son pourcentage au tir a laissé à désirer (5/20).

10 points, 6 rebonds, 4 passes, 3 interceptions, 1 contre à 5/20 au tir en 32 minutes.

C’est définitif : les Français seront les rookies qui auront fait parler lors de cette nuit inaugurale de la Summer League NBA 2025. De son côté, Cooper Flagg s’est trouvé bien maladroit face aux Lakers du terrifiant (pas du tout) Bronny James. Ses apports dans les autres compartiments du jeu ont compensé un peu la panne de précision.

COOPER FLAGG’S FIRST BUCKET IN A MAVS UNIFORM IS A BIG-TIME SLAM ‼️#NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/h7Ta564bS8

— NBA (@NBA) July 11, 2025

Une partie durant laquelle le first pick de la cuvée 2025 a essayé, essayé, essayé… sans parvenir à se mettre en condition stable de réussite. Quoi qu’il en soit, il faut saluer la confiance du bonhomme, bien au courant du rôle qu’il occupera à Dallas à compter de l’automne prochain. Il a aussi failli réussir un assassinat. Heureusement, personne n’est mort.

COOPER FLAGG ALMOST THREW THIS DOWN IN GAME 1 😱 pic.twitter.com/4zrk2oqM2a

— NBA (@NBA) July 11, 2025

Les Mavericks se sont imposés face aux Lakers, mais ça on s’en tabasse les roubignolles et on ne vous cache pas qu’il est 4h08 quand ces lignes sont écrites, que le rédacteur de ces lignes à 3 anniversaires en un weekend (le grand chelem) et que ça s’annonce un poil plus sportif qu’une séquence défensive de Nikola Jokic. Là dessus, nous retrouverons les Mavericks ce dimanche à 22h, face aux Spurs !