Dominant pour ses débuts en Summer League, Maxime Raynaud a déjà envoyé un message aux franchises qui n’ont pas cru en lui à la Draft. Invité sur ESPN pendant la rencontre, le GM des Kings, Scott Perry, s’est félicité de son choix et a sorti la machine à compliments pour son nouveau rookie.

Mad Max n’a pas raté sa première avec le maillot de Sacramento. Au bout de 6 minutes, le pivot pointait déjà à 11 points à 100% au tir. Il termine la soirée à 16 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes lors de la victoire des siens face au Magic. Mais le Parisien a également marqué des points auprès de son GM qui était aux premières loges pour assister à son coup de chaud au Cox Pavillon.

Interrogé sur le joueur le plus impressionnant de la soirée, Scott Perry a eu des mots très élogieux au sujet de Maxime Raynaud :

“Il a énormément de skills et une bonne compréhension du jeu et de son rôle en tant que pivot moderne. C’est ce qui nous a attiré chez lui.

Il doit encore se renforcer physiquement, gagner en équilibre et apprendre à mieux tenir ses positions.

Ce qu’il m’a montré aujourd’hui, et je sais qu’il l’a beaucoup travaillé avant la Draft, c’est qu’il bouge bien ses pieds en défense. Il a switché sur des joueurs dans le périmètre durant ce match et il les a tenus. Il sait que c’est quelque chose qu’il va devoir faire s’il veut jouer et s’il veut jouer avec régularité à ce niveau.

C’est un énorme bosseur. Quand on l’a drafté, il est arrivé le lendemain et il a insisté pour s’entraîner deux fois par jour. On lui disait ‘tu n’as même pas encore signé de contrat, tu pourrais te blesser’ mais il voulait aller à la salle de muscu et shooter un peu.

Il est déterminé. C’est un big man qui aime vraiment ce sport et il a de grandes chances de s’améliorer car il travaille dur et il veut vraiment continuer à progresser.”