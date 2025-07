Après des débuts fort encourageants de la part de Joan Beringer et Nolan Traoré, le rookie des Kings Maxime Raynaud a placé le curseur encore plus haut pour son premier match avec les Kings. C’est rien, c’est Français.

Il aura fallu quelques minutes seulement au peuple des Kings pour retrouver le sourire. Et attention, on parle d’un peuple désabusé à qui on ne la fait pas, un peuple qui connait les pièges.

Mais cette fanbase, celle des Sacramento Kings, elle peut donc se féliciter ce matin d’avoir récupéré un drôle d’oiseau en la personne de Maxime Raynaud.

Drafté avec le 42è pick, très bas pour une majorité des observateurs, l’ancien baromètre de Stanford avait très vite signé son premier contrat à Sacto, preuve de la confiance de sa nouvelle franchise, et voilà qu’en une poignée de minutes il semble leur avoir – déjà – rendu cette confiance.

Maxime Raynaud est locked-in comme si c'était un Game 7 des Finales NBA !

🔹11 points

🔹4/4 au tir dont 1/1 de loin

🔹2 rebonds

🔹1 interception

🔹5 minutes 40

Premier match de Summer League pour lui, face au Magic d’un Noah Penda lui aussi bien en verve (8 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 steals), et un premier quart-temps pharaonique – oui on teste des nouveaux adjectifs. Quelque chose comme 200% des points pour débuter la rencontre, du shoot extérieur, de l’extra passe bien altruiste bien intelligente, et partout sur les réseaux des gens qui se demandent ce que 20 franchises ont bien pu foutre pour ne pas lui sauter dessus à la Draft.

Comme pour ses compatriotes un peu plus tôt la deuxième mi-temps sera plus discrète, avec un gros tir dès le retour des vestiaires puis plus grand chose après, mais peu importe puisque les fans des Kings étaient déjà en train de célébrer leur nouvelle pépite dans les rues de Sacramento. Présent à Vegas le coach des Kings Doug Christie a du apprécier, et probablement qu’il s’endormira avec le même sourire béat que nous, nouveaux membres du FC Mad Max.

MAXIME RAYNAUD DOMINANT POUR SES DÉBUTS EN SUMMER LEAGUE 🇫🇷🔥

🔹16 points

🔹6/11 au tir

🔹5 rebonds

🔹2 assists

🔹1 interception

🔹26 minutes

Un gros coup de chaud dans le 1er quart-temps pour donner le ton et mettre son équipe sur les rails de la victoire. Mad Max est en place…

