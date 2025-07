Herb Jones prolonge aux Pelicans pour 3 ans et 68 millions de dollars !

Alors que la Summer League de Vegas débute tout juste, les équipes continuent de préparer la saison prochaine. Cette nuit, c’est New Orleans qui a verrouillé Herb Jones sur la durée. L’ailier défensif a prolongé de 3 ans son contrat avec les Pelicans. Il est désormais lié à la franchise jusqu’en 2030.

Annoncé dans le viseur de pas mal d’équipes ces derniers mois, Herb Jones ne devrait pas bouger de Louisiane avant un moment. Déjà sous contrat avec la franchise jusqu’en 2027, l’ailier a validé une prolongation avec les Pelicans. 3 années supplémentaires pour être exact pour un montant de 68 millions de dollars selon Shams Charania.

New Orleans Pelicans forward Herb Jones has agreed to a three-year, $68 million contract extension with the franchise, Mark Bartelstein and Kieran Piller of @PrioritySports told ESPN. Jones now has a total five years and $97M on his Pelicans deal – with player option in 2029-30. pic.twitter.com/qXTvYT7Rym

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Voilà Herb Jones verrouillé jusqu’en 2030 (il a une player option sur la dernière année) et c’est un beau coup pour Joe Dumars, lui qui a été bien critiqué sur ses premières semaines à la tête des Pelicans.

S’il reste sur une saison très compliquée à cause d’une grosse blessure à l’épaule, Herb Jones fait toujours partie des meilleurs défenseurs de NBA. Un profil polyvalent capable de défendre une grande variété de profil et un shooteur extérieur loin d’être dégueu, même si les pourcentages font souvent des montagnes russes. Évidemment, rien ne dit qu’il ira au bout de son contrat sous les couleurs de NOLA, mais la franchise se donne une certaine tranquillité d’esprit avec un pilier verrouillé sur la durée.

Source texte : ESPN