Free Agency : Marvin Bagley III s’engage pour un an avec les Wizards

Petite signature discrète cette nuit à la Free Agency, avec Marvin Bagley III qui fait son retour à Washington. L’intérieur a signé pour une saison avec les Wizards, il viendra filer un coup de main à Alex Sarr dans la raquette.

Marvin Bagley III est déjà de retour à D.C. Le numéro 2 de la Draft 2018 a joué la fin de la saison 2023-24 et le début de la 2024-25 à Washington avant un court et discret passage du côté de Memphis sur la seconde partie de saison suite au trade de Marcus Smart. 5 mois plus tard, Shams Charania nous informe que l’intérieur est de retour chez les Wizards. Il s’est engagé pour une saison, le montant n’a pas été dévoilé (minimum ?).

Free agent Marvin Bagley III has agreed to a one-year deal with the Washington Wizards, sources tell ESPN. Bagley returns to the Wizards after playing in Washington for a year (2024-25) and then being traded to Memphis at the February deadline. pic.twitter.com/AkBE7745Uc

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 10, 2025

Les Wizards renforcent un peu leur raquette, eux qui ont un secteur extérieur déjà bien fourni. Alex Sarr et Richaun Holmes ont donc de la compagnie avec Marvin Bagley III, qui peut jouer aussi bien 4 que 5. La franchise de la capitale a aussi fait revenir Tristan Vukcevic via un two-way deal. De quoi se prémunir de tout manque sous le cercle.

Sous le maillot des Wizards, Bagley a disputé 46 matchs au total pour des moyennes de 9,6 points et 5,8 rebonds en 17 minutes.

