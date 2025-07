Kenny Atkinson : “Evan Mobley sera candidat MVP d’ici 2-3 ans”

Présent du côté de Vegas pour la Summer League, Kenny Atkinson a sorti les éloges pour son intérieur star, Evan Mobley. Le coach des Cavs pense même que son poulain sera bientôt un candidat MVP.

Véritable chouchou de la fanbase de Cleveland, Evan Mobley incarne le présent mais surtout l’avenir des Cavs. Avec une première sélection au All-Star Game et un titre de Défenseur de l’année, l’intérieur a franchi un gros cap cette saison mais il est encore loin d’avoir atteint son plafond. Pour Kenny Atkinson, il faudra bientôt parler de son joueur dans la catégorie du dessus, parmi les candidats au MVP. Des propos relayés au micro de NBA TV.

“Je ne veux pas lui mettre la pression, mais la vérité, c’est que dans les deux ou trois années à venir, il sera dans la conversation du MVP. Sur le plan du talent, je ne vois pas pourquoi il n’en serait pas ainsi.”

Outre l’aspect talent, Atkinson insiste aussi sur le côté bosseur de Mobley pour le mettre en avant, avec une éthique de travail de premier plan pour le rendre toujours plus fort.

“Il est déjà devenu plus fort depuis la fin de la saison, et vous pouvez le voir. Quand un gars commence à comprendre, à trouver sa routine. Il a trouvé son régime alimentaire. Il a tout compris. Il a compris les exercices de musculation et de conditionnement.”

« Quand vous combinez cela avec le talent, l’être humain qu’il est et le caractère qu’il a, oh, et au fait, il est Défenseur de l’Année, pourquoi ce gars ne se mettrait-il pas dans la conversation pour être un MVP dans cette ligue un jour ? »

À 23 ans, Evan Mobley a encore le temps pour aller chercher un trophée de MVP. S’il continue à progresser et que les Cavs se maintiennent au sommet de la Conférence Est, il fera certainement partie des dossiers à suivre dans les prochaines années pour le MVP. Dans l’histoire des Cavaliers, seul LeBron James est parvenu à remporter le trophée de Most Valuable Player. (2009 et 2010)

Source texte : NBA TV