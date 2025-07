Dans un blowout auquel a grandement participé Rayan Rupert, son coéquipier des Blazers Yang Hansen a lui aussi brillé. Une ligne de stat intéressante mais surtout des flashs qui nous montrent toute l’étendue de sa palette de jeu. Joli début de compétition pour le “Jokic Chinois”.

En juin dernier, la planète basket s’était étonnée de voir les Blazers sélectionner Yang Hansen avec leur 16ème choix de Draft. Un gros pari puisque ce dernier était projeté plutôt dans le deuxième tour, mais un pari dont on a pu apercevoir quelques fruits cette nuit, pour les débuts du pivot chinois en Summer League.

The Yang Hansen show premiered in Las Vegas tonight!

🏀 10 PTS

🏀 4 REB

🏀 5 AST

🏀 3 BLK

A walking highlight reel in his Trail Blazers summer debut. pic.twitter.com/HQQVqrJVbc

— NBA (@NBA) July 12, 2025

Des stats bien remplies, dans presque toutes les catégories : 10 points, 4 rebonds, 5 passes, 3 contres, 1 interception, en 24 minutes de jeu. C’est déjà très solide mais ce qui a le plus conquis le cœur des observateurs, ce sont ses highlights et le potentiel qu’ils montrent pour l’ancien de Qingdao.

Beaucoup de phases de jeu durant lesquelles il est placé très haut, derrière la ligne à 3 points et avec le ballon dans les mains, ce qui lui permet de parfaitement mettre à contribution son playmaking en envoyant un caviar au premier joueur qui coupe. On comprend mieux les comparaisons avec un certain Nikola Jokic.

Pour le reste, vous vous doutez bien que du haut de ses 2m16, le bonhomme s’est régalé en renvoyant trois tirs adverses dans la stratosphère. Cerise sur le gâteau, il a même inscrit un tir du parking avec la planche. Certains parleront de chance, nous on préfère croire au sacrosaint “touché du shooteur”.

Débuts réussis pour Yang Hansen sur les parquets de la Grande Ligue, presque plus marquant pour ce qu’il laisse entrevoir de l’avenir que par ce qu’il a réalisé factuellement dans ce blowout face aux Warriors. On veut déjà en voir plus !